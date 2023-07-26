Флот в наличии. Какую тактику могут использовать на море Иран и США

Иран активно использует тактику "флота в наличии", которая несет угрозу для США. Штаты должны учитывать иранскую стратегию при военных играх, чтобы быть готовыми к угрозам в Средиземном и Красном морях.

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Обсуждая риски, связанные с асимметричным потенциалом Ирана и его марионеточной тактикой на море, аналитики упускают из виду возможность применения Тегераном исторической морской стратегии, называемой "флот в наличии" (fleet in being). Начиная с XVII века слабые военно-морские силы по всему миру противостояли более сильным благодаря этой стратегии.

Фокус перевел статью Шона Бантинга о том, что собой представляет флот Ирана.

Иранский флот в его современном понимании не нуждается в глубоких водах и больших кораблях, а опирается на прокси в восточном Средиземноморье и Красном море. Для преследования и ослабления американских ВМС эти посредники могут использовать целый ряд вооружений, включая ударные БПЛА, беспилотные надводные корабли, противокорабельные крылатые ракеты, баллистические ракеты, морские мины и быстроходные ударные корабли. Такая стратегия может лишить ВМС США контроля над стратегическими водными путями и привести к еще большей нагрузке на их и без того ограниченные ресурсы.

Учитывая риск, который представляет собой эта потенциальная иранская стратегия, специалисты по планированию из числа ВМС и морской пехоты США должны учитывать ее в соответствующих военных играх, а также при подготовке к чрезвычайным ситуациям и оперативном планировании. Помимо подготовки к противодействию этой угрозе в Красном море и восточной части Средиземного моря, военно-морские планировщики должны быть внимательны к ее потенциальному влиянию на операции в западной части Тихого океана.

Морские стратегии. Что такое "флот в наличии"

Стратегия "флота в наличии" используется, чтобы лишить более сильный флот господства на море путем преследования и уклонения. Она может принимать различные формы, но в целом предполагает, что меньший флот избегает прямого столкновения, при этом активно обеспечивая стратегический эффект на море, например, нападая на торговые суда.

Термин "флот в наличии" был впервые использован в 1690 году британским адмиралом лордом Торрингтоном для обоснования его стратегии избегания крупного сражения с французским флотом перед критиками в парламенте. С тех пор стратегию "флота в наличии" успешно применяли и более слабые флоты. Например, французский флот в XVIII веке часто отказывался от решающего сражения с королевским флотом, сохраняя свои силы для преследования морских коммуникаций или выжидая получения тактических преимуществ для вступления в бой.

В Первой мировой войне немецкий Флот открытого моря после Ютландского сражения использовал стратегию "флота в наличии", чтобы связать Королевский флот в Северном море и тем самым ограничить количество боевых кораблей, которыми располагали британцы для защиты торгового судоходства. Даже ВМС США в начале Второй мировой войны использовали стратегию "флота в наличии". Адмирал Честер Нимиц преследовал японский флот и избегал решительного столкновения, чтобы сохранить авианосцы ВМС США и выиграть время для создания Тихоокеанского флота США.

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Стратегии "флота в наличии" бывали и неудачными. Как правило, это происходит, когда уступающий флот попадает в ловушку блокады, лишается возможности вести преследование либо ввязывается в решающее сражение и уничтожается. В книге "Ретроспектива войны между Японией и Россией" Альфред Тайер Мэхэн в качестве примера неудачной стратегии "флота в наличии" приводит подробный рассказ о том, как императорский флот Японии загнал Тихоокеанский флот России в ловушку в Порт-Артуре и уничтожил его. Однако против иранского марионеточного флота такая контрстратегия будет представлять сложности. У Ирана нет капитальных кораблей для блокады или ловушки, и даже захват порта, удерживаемого хуситами или "Хизбаллой", по примеру японского флота в Порт-Артуре, не помешает использованию БПЛА, морских мин и противокорабельных крылатых ракет.

Иранский прокси-флот в реальности

В течение последних пяти лет Иран и его марионеточные структуры ведут активную морскую деятельность. Распространение Ираном оружия среди своих марионеток в Ливане и Йемене позволило ему создать "флот в наличии" в восточной части Средиземного и Красного морей. Недавние морские операции Корпуса стражей исламской революции и хуситов показали, что Иран может атаковать коммерческие суда за сотни морских миль от своих портов и угрожать основным торговым маршрутам, как это делали флоты прошлого. За последние пять лет Корпус стражей исламской революции успешно применял мины-"лимпеты" и одноразовые беспилотники против саудовских, эмиратских и израильских танкеров. В Красном море беспилотные надводные корабли хуситов успешно применяются против военных и торговых судов с 2017 года. Многие из этих беспилотных аппаратов с дистанционным управлением переоборудованы из рыболовецких судов и могут быть легко спрятаны среди других гражданских судов.

Иран последовательно доказывает свою способность осуществлять сложные многоосевые и многодоменные атаки на критически важные объекты инфраструктуры и стратегические водные пути на Ближнем Востоке

При этом потенциал беспилотных надводных кораблей хуситов неуклонно растет. Так, например, они смогли атаковать саудовские танкеры на севере, в Янбу, в сотнях морских миль от йеменских вод. Эти корабли нанесли значительный ущерб саудовским судам и привели к временному закрытию крупных портов, таких как Джидда. Хуситы также успешно применяют против судоходства и саудовских портов беспилотные летательные аппараты, морские мины и противокорабельные крылатые ракеты, поставляемые Ираном.

Хотя за последние пять лет ливанская "Хизбалла" не участвовала в таком же количестве морских атак, она продемонстрировала похожий потенциал, угрожающий восточному Средиземноморью. Она также часто участвовала в обучении хутистов использованию иранских систем вооружений, способным угрожать морским целям. С помощью БПЛА с продемонстрированной дальностью полета 950 км, баллистических ракет с дальностью 1200 км, противокорабельных крылатых ракет с дальностью более 120 км или беспилотных надводных кораблей с дальностью более 150 км Иран может проецировать силу со своими марионеточными партнерами от восточного Средиземноморья до Индийского океана.

Одним словом, Иран последовательно доказывает свою способность осуществлять сложные многоосевые и многодоменные атаки на критически важные объекты инфраструктуры и стратегические водные пути на Ближнем Востоке. Эти возможности позволяют Ирану нарушать торговлю, преследовать, уклоняться и изматывать своих противников, что является сутью стратегии "флота в наличии". Более того, марионеточный флот будет соответствовать и дополнять существующую доктрину асимметричной войны Ирана, в которой особое внимание уделяется избеганию обычных военных преимуществ противника и использованию его слабых сторон.

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Иран также имеет все возможности для преодоления некоторых исторических проблем, которые заставили некоторых военно-морских стратегов обсуждать эффективность стратегии "флота в наличии". Уэйн Хьюз считал, что "растущая уязвимость кораблей в порту", обусловленная развитием авиации и ракет, может свести на нет стратегию "флота в наличии". Хьюз также полагал, что неактивный флот, избегающий участия в боевых действиях, со временем ослабевает, что в конечном итоге позволяет его сопернику получить господство на море.

Однако это предполагает наличие пассивного флота, который остается в порту и полагается на традиционные капитальные корабли. Переосмысленная стратегия Ирана не будет даже нуждаться в порту или использовать традиционный флот и, следовательно, будет менее уязвима для атак ВМС США. Это соответствует концепции "флота в наличии", описываемой Джеффри Тиллом, которая варьируется от пассивной обороны до умеренного наступления. По мнению Тилла, флот в наличии имеет несколько форм, но каждая из них в конечном итоге позволяет достичь стратегического эффекта за счет преследования, уклонения, атак на торговые пути и истощения сил превосходящего флота. Прокси Ирана могут использовать ударные БПЛА, беспилотные надводные корабли, противокорабельные крылатые ракеты, баллистические ракеты, морские мины и быстроходные ударные корабли вместо капитальных кораблей для достижения тех же эффектов, которые описывает Тилл.

Последствия

Если Иран решит реализовать стратегию "флота в наличии", это будет иметь серьезные последствия для ВМС и морской пехоты США. В случае возникновения конфликта с США Иран может "активировать" свой марионеточный флот в восточном Средиземноморье и Красном море. Эти силы, скорее всего, станут избегать крупной атаки на американские военные корабли, но нанесут ущерб коммерческому судоходству или вспомогательным судам ВМС США. Что особенно важно, под угрозой, с помощью этих марионеточных сил, могут оказаться Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

Важно отметить, что если Иран реализует стратегию создания марионеточного флота, это означает, что ВМС США будут вынуждены тратить свои ограниченные ресурсы на защиту судоходства от восточного Средиземноморья до Индийского океана. Начало "второй танкерной войны" может значительно подорвать американские усилия по обеспечению безопасности в гораздо более важных регионах, таких как западная часть Тихого океана. Это еще одна цель стратегии "флота в наличии" — истощение ресурсов превосходящего флота. ВМС США уже сталкиваются с высокими оперативными темпами, нехваткой экипажей и проблемами технического обслуживания, которые стратегия "флот в наличии" может еще больше усугубить. Наличие иранских марионеточных флотов в восточной части Средиземного и Красного морей также ограничит свободу действий ВМС США в более стратегически важных районах, как это сделал германский флот в отношении Королевского флота в Первой мировой войне. Защита морской линии сообщения от восточного Средиземноморья до Индийского океана означает, что дополнительные боевые корабли не могут быть использованы для защиты Малаккского или Лусонского проливов.

Если Иран реализует стратегию создания марионеточного флота, это означает, что ВМС США будут вынуждены тратить свои ограниченные ресурсы на защиту судоходства от восточного Средиземноморья до Индийского океана

Не исключено, что Иран активизирует свои марионеточные флоты в случае вовлечения США в конфликт в западной части Тихого океана, особенно если Иран увидит возможность бросить вызов американской мощи на нескольких фронтах. Это отразится не только на свободе действий ВМС США, но и на их союзниках в Восточной Азии. Например, почти 95% нефти в Японию поступает с Ближнего Востока, и любой сбой может нанести серьезный удар по ключевому союзнику Америки в Тихом океане.

Для морской пехоты США стратегия создания иранского флота поставит под серьезную угрозу ее историческую роль в регионе как основной силы, используемой для проведения операций по эвакуации некомбатантов. Морская пехота неоднократно направлялась в Ливан для проведения операций по эвакуации военнослужащих и выполнения миротворческих миссий. В 2006 году экспедиционные подразделения морской пехоты, опираясь на морские силы ВМС США, высаживались на ливанские пляжи в районе посольства США и эвакуировали американцев. Экспедиционные подразделения морской пехоты также имеют опыт работы в Йемене, когда 24-е экспедиционное подразделение морской пехоты эвакуировало сотрудников посольства США, силы специальных операций и президента Йемена на корабли в Аденском заливе. Как показали недавние морские атаки, и ливанская "Хизбалла", и хуситы могут серьезно затруднить контроль над морем со стороны ВМС США, а значит, и способность экспедиционных подразделений морской пехоты проводить подобные операции. И это в дополнение к их возможностям по нанесению ударов по американским силам после выхода на берег.

Для морской пехоты США стратегия создания иранского флота поставит под серьезную угрозу ее историческую роль в регионе как основной силы, используемой для проведения операций по эвакуации некомбатантов Фото: Википедия

Таким образом, не имея "флота" в традиционном понимании, Иран может бросить вызов морскому контролю ВМС США с помощью стратегии "флота в наличии" — использования нетрадиционных марионеточных флотов, состоящих из ударных беспилотных надводных кораблей, быстроходных ударных судов, морских мин, беспилотников и противокорабельных крылатых ракет. Стратегия "марионеточного флота" вынуждает ВМС США перенапрягать свои ресурсы для защиты протяженной морской линии коммуникаций. Под угрозой окажется и миссия Корпуса морской пехоты США по эвакуации некомбатантов, которая зависит от благоприятной морской обстановки.

Прошедшие пять лет должны стать тревожным сигналом для специалистов по планированию ВМС и морской пехоты США. Марионеточные силы Ирана создали необходимый потенциал для того, чтобы бросить вызов морскому контролю ВМС США в восточной части Средиземного и Красного морей. Теперь американские силы должны начать подготовку к потенциальной стратегии создания иранского марионеточного флота. Планировщики должны включить "красные клетки", имитирующие иранский марионеточный флот, в варгеймы для обоих регионов. Иранский марионеточный флот также должен быть включен в разработку курса действий при планировании действий в чрезвычайных ситуациях и оперативном планировании для командований. Специалисты по планированию должны не только разработать стратегии противодействия "прокси-флоту", но и быть готовыми к тому, что он может оказать влияние и на другие регионы, например, на западную часть Тихого океана. Предприняв эти первые шаги, ВМС и Корпус морской пехоты США смогут избежать неожиданностей, связанных с применением стратегии 330-летней давности.

Об авторе

Шон Бантинг — офицер разведки морской пехоты. Будет служить офицером по региональным вопросам Ближнего Востока в Центральном командовании морских сил. Имеет степень магистра в области стратегической разведки и магистра в области изучения безопасности Ближнего Востока.