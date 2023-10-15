Под прицелом ракет и артиллерии: разведка Британии назвала одну из главных целей для ударов ВСУ

По информации военных аналитиков, РФ активно использует железную дорогу в своей логистике и строит новую линию до оккупированного Мариуполя.

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Железнодорожная логистика остается очень важным компонентом поддержки вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины. Железнодорожными путями враг перемещает боеприпасы, бронетехнику, топливо и личный состав. Поэтому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании от 15 октября.

Россияне активно используют железную дорогу на временно оккупированной территории Украины и строят новые линии.

"Россия продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные пути сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь. Это, вероятно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Новая ветка входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", — отмечается в обзоре.

Аналитики отметили, что Россия использует гражданских подрядчиков и оборудование для завершения этого проекта. Скорее всего, противник рассчитывает на то, что это усложнит прицельное поражение со стороны ВСУ и сохранит железнодорожные возможности военных для выполнения неотложных задач в других местах.

В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли. Железнодорожные пути на оккупированной территории Украины являются уязвимыми со стороны украинской артиллерии, ракетных обстрелов с воздуха и диверсий.

Разведка Британии назвала одну из главных целей для ударов ВСУ

Напомним, 13 октября Фокус писал, что в России все готово для массовой мобилизации, но объявить ее не могут. В стране-агрессоре уже уточнены все списки, все переведено в электронный учет, значительно ужесточены требования законодательства в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.