Чехия заморозит все государственные активы России и требует этого от ЕС, — МИД

По словам главы чешского МИД Яна Липовского, российский режим, который убивает мирное население в Украине, финансируется за счет доходов компании "Госзагрансобственность". Теперь деятельность этой организации в Чехии запрещена.

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По предложению министра иностранных дел Чехии Яна Липовского, правительство страны внесло российскую компанию "Госзагрансобственность" в национальный реестр санкций. Теперь госучреждение, которое управляет недвижимостью Российской Федерации за рубежом и подчиняется непосредственно президенту РФ Владимиру Путину, не может пользоваться своими активами на территории Чехии. Об этом Липовский сообщил на своей странице в социальной сети X.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", — написал министр.

В чешских СМИ процитировали пояснения МИД к введенным санкциям.

"Госзагрансобственность является частью российской федеральной экономики и действует в ее пользу", – говорится в реестре санкций Чехии, который ведет Министерство иностранных дел.

Санкции предполагают запрет на продажу объектов недвижимости, принадлежащих России, за исключением четырех зданий, в которых располагаются дипломатические представительства и резиденция посла. Также заморожены все счета, которыми управляет "Госзагрансобственность"

"Российский режим, который убивает мирное население в Украине, финансируется за счет доходов этой легальной организации", — заявил глава МИД после заседания правительства.

Попавшая под санкции недвижимость в основном находится в Праге и Карловых Варах. Жильцам арендованных квартир разрешили продолжить проживание на определенных условиях.

Арендаторам запрещено оплачивать счета наличными, но они могут использовать эти средства, чтобы проводить ремонтные работы и поддерживать недвижимость в надлежащем состоянии.

При отсутствии таких расходов плата за аренду должна вноситься на специальный счет, доступ к которому для России заморожен.

Чешские санкции против России

Всего Чехия заморозила российских активов более чем на 415 миллионов евро.

В национальный санкционный список также попали:

московский патриарх Кирилл;

российский олигарх Владимир Евтушенко и его сын;

руководитель производства ракет для РФ Борис Обносов и его зять, проживающий в Праге.

Липавский планирует предложить ввести аналогичные санкции другим странам-членам Евросоюза.

"Если бы это удалось реализовать там, это был бы большой успех", – отметил министр.

Напомним, новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний. Сообщается, что в новом пакете санкций ограничения коснутся военного, оборонного и ИТ-сектора. Также предложены новые ограничения на импорт и экспорт.

Ранее стало известно, что войдет в 12 пакет санкций против России. По словам журналистов, 12-ый пакет ограничений будет нацелен против способности РФ обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности, речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.