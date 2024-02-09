Как сообщили журналисты ТСН, рядовые в армии жалуются, что офицеры избегают выхода "на ноль", а к пехоте отношение не слишком бережное.

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Военные на правах анонимности жалуются, что на выплату боевых 100 тыс. командование их отказывается подавать, что является одной из причин негативных настроений в рядах Вооруженных сил и проблем с мобилизацией в Украине. Об этом сообщает ТСН.

По информации журналистов, бойцы, которые регулярно бывают "на нуле", получают всего лишь 20 тыс. По их словам, это является серьезным фактором, который демотивирует, ведь предусмотрены выплаты в 100 тыс.

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Мобилизация 2024 года не идет быстрыми темпами, ведь отсутствие ротации и четких сроков службы мешают желающим пополнить ряды ВСУ. Украинцы понимают — попав в армию, они останутся там скорее всего до конца войны.

Значительный срок службы в 36 месяцев также является предпосылкой для этих настроений. Как отмечают журналисты со ссылкой на экспертов, это больше декларативный принцип, потому что это дает военнослужащему право написать рапорт, а будет ли он демобилизован, все же решает военное командование.

Другой проблемой не на камеру военные называют "совковое руководство" (советское, — ред.). Рядовые жалуются, что офицеры избегают выхода "на ноль", а к пехоте относятся не так бережно, как бы хотелось. Гражданские, получая от родных на передовой эту информацию, неохотно идут в ТЦК и СП, а облавы на улицах только подрывают доверие к мобилизации в Украине.

Общая мобилизация в Украине также, по мнению многих украинцев, уже не вызывает доверия из-за информационного телемарафона. Прогнозы по освобождению Крыма летом 2023 года, которые не сбылись, теперь только усилили настроения относительно успешности контрнаступления в 2024 году.

В апреле 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, как говорится в сообщении, уверял, что в Украине не стоит вводить электронные повестки, как это происходит в России. Он перечислял запреты Кремля в отношении граждан, которые не желают воевать, называя россиян "полноценными рабами". Теперь вариант с электронным кабинетом планируют внедрить в Украине, что подрывает доверие к заявлениям представителей власти и ставит под сомнение правильность их действий.

В Украине все чаще звучат мнения, что власть выбрала неправильную стратегию коммуникации с обществом, применяя лишь принуждение, которое усиливает недовольство людей. Марафон в темпе спринта украинцам оказалось бежать слишком сложно.

Напомним, 9 февраля заместитель командира 3-й ОШБр объяснил, что мобилизация 500 тысяч человек не гарантирует победу в войне. По его мнению, гражданам нужно объяснить, что войску постоянно будут нужны новые бойцы.