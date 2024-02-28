От узоров и розовых кораблей до комплексов РЕБ. История маскировки боевых флотов
Попытки замаскировать корабли — не изобретение россиян. История уходит на сотню лет назад, когда технологии сделали корабли более мощным оружием в море. Нужно было защищать большие и дорогие корабли.
Еще с лета 2023 года Россия начала камуфлировать корабли после атак украинских морских дронов. Идея заключается в том, чтобы усложнить визуальное обнаружение боевого корабля. Фокус расскажет, как флоты разных стран маскировали корабли раньше, какие есть современные решения, и насколько может быть эффективным окрашивание в нынешних условиях.
Камуфлирование кораблей — история уходит корнями в Первую мировую
Во время Первой мировой войны боевые действия охватывали все театры боевых действий: самолеты в воздухе, на земле первые танки и пехота, а на воде боевые флоты. Тогда не было столь разнообразных и продвинутых систем для обнаружения кораблей без визуального контакта. Но было развитие корабельных пушек, торпед и технических возможностей кораблей, что все вместе привело к необходимости улучшения защиты кораблей. Первая мировая является первым примером, когда камуфляж стал особенно популярным на флоте. Корабли не только красились, на еще и наносили фальшивые элементы на корпус. Очевидная цель таких действий — запутать наблюдателя.
На открытой местности начинают действовать различные оптические эффекты морской поверхности, которые в сочетании с отражением неба, могут скрыть истинные размеры корабля или привести к другим иллюзиям. Примером таких эффектов являются фотографии, когда кажется будто корабли "парит" в воздухе.
Пионерами в камуфляжах на кораблях стал Королевский флот Великобритании. В начале Первой мировой зоолог Джон Грэм Керр посоветовал Уинстону Черчиллю использовать деформационный камуфляж, который можно встретить в дикой природе. Его идея заключается в том, чтобы разбить или искривить силуэт боевого корабля. Однако идею Керра не приняли. Возвращение к камуфляжу на море произошло, когда Германия начала неограниченную войну на море 1 февраля 1917 года. Художник-маринист Норман Уилкинсон предложил "ослепительный камуфляж", который стремился разбить очертание корабля, чтобы усложнить определение их курса, размера и расстояния.
Исследования различных версий камуфляжей испытывались в лабораторных условиях с помощью перископа. Результатом стало то, что в октябре 1917 года Адмиралтейство приказало раскрасить все торговые суда ослепительными камуфляжами. Также британцы маскировали большие корабли типа Q-ships (корабли-ловушки) под торговые суда. Союзники Великобритании придерживались схем, которые разработали в Адмиралтействе. Флоты союзников имели разнообразные узоры.
Германия со своей стороны мало задумывалась о маскировке кораблей именно краской. Они копировали внешний вид британских кораблей, что иногда позволяло вырываться из блокады на море и действовать в Атлантике. Маскировать торговые корабли немцы не стали, потому что Антанта не атаковала мирное судопроизводство.
Вторая мировая — технология развивалась
После завершения Первой мировой войны США, Великобритания и другие страны начали активнее исследовать эффективность камуфляжа. Страны хотели достичь меньшей заметности кораблей или запутать врага в реальных размерах корабля. Соединенные Штаты окрашивали некоторые корабли в синий цвет, чтобы вражеской авиации было сложнее его обнаружить с воздуха. Битва за Мидуэй и в Коралловом море показала, что синие корабли меньше подвергались атакам вражеской авиации.
В общем цветовые схемы состояли из различных оттенков серого и синего. Штаты создали различные вариации камуфляжей.
Британцы в первый год Второй мировой окрашивали цвета в цвета, которые считали нужным. Например, 5-я флотилия эсминцев K-Class была розовой в 1940 году. Капитан Луис Маунтбеттен считал, что такой цвет будет эффективным на рассвете и сумерках, но днем он сильно выделялся на фоне серых кораблей. Также в Британии экспериментировали над цветами для субмарин, которые меняют цвет. Затем использовались другие цветовые схемы или же камуфляжей не было вообще.
Почему от камуфляжа начали отказываться?
После Второй мировой войны использование традиционных камуфляжей почти исчезло. Внедрение радаров сделало его менее эффективным. Поэтому инженеры и исследователи стали больше сосредотачиваться на том, как избежать обнаружения радаром, чем визуально запутать визуальный вид корабля.
Радар работает следующим образом: он посылает сигнал по кругу вокруг корабля-носителя. На море любой надводный объект будет отражать сигнал радара, условную волну. Количество отраженных волн позволят определить размер объекта. Современные разработки нацелены на то, чтобы огромный стелс-фрегат мог маскироваться и выглядеть как рыбацкая лодка. Именно так действуют системы на американском эсминце типа Zumwalt. Он на 40% больше предшественника Arleigh Burke-class, однако выдает свой сигнал как рыбацкой лодки.
Уменьшает радиолокационную заметность специальное композитное покрытие корабля, а также корпус без прямых углов, которые бы идеально отражали радиоволну. Заявляется, что Zumwalt труднее заметить на радаре, чем обычный эсминец в 50 раз. Однако аналитики считают такие заявления анекдотичными.
Почему РФ вернулась к старым методам покраски кораблей
Украина почти не имеет флота, если его сравнивать с Черноморским флотом РФ. Поэтому были разработаны морские дроны, которые имеют в разы меньшие размеры, чем традиционные корабли. Небольшой размер компенсируется массой боевой части, которая составляет 200-850 кг. Этого достаточно, чтобы уничтожать большие десантные корабли и другие угрозы со стороны РФ.
Первые версии морских дронов имели камеры ночного и дневного видения. Если вражеский корабль находится в открытом море днем, то среди волн его будет сложно обнаружить сразу. А в условиях нанесения черной краски есть угроза ввести в заблуждение морской дрон или обычный БПЛА с плохой оптикой. Последние версии морских дронов уже имеют тепловизионные камеры, которые нивелируют попытки россиян запутать ситуацию. Поэтому сейчас эффективность окраски кораблей Черноморского флота может не оказаться эффективной практикой.