От узоров и розовых кораблей до комплексов РЕБ. История маскировки боевых флотов

Попытки замаскировать корабли — не изобретение россиян. История уходит на сотню лет назад, когда технологии сделали корабли более мощным оружием в море. Нужно было защищать большие и дорогие корабли.

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Еще с лета 2023 года Россия начала камуфлировать корабли после атак украинских морских дронов. Идея заключается в том, чтобы усложнить визуальное обнаружение боевого корабля. Фокус расскажет, как флоты разных стран маскировали корабли раньше, какие есть современные решения, и насколько может быть эффективным окрашивание в нынешних условиях.

Камуфлирование кораблей — история уходит корнями в Первую мировую

Во время Первой мировой войны боевые действия охватывали все театры боевых действий: самолеты в воздухе, на земле первые танки и пехота, а на воде боевые флоты. Тогда не было столь разнообразных и продвинутых систем для обнаружения кораблей без визуального контакта. Но было развитие корабельных пушек, торпед и технических возможностей кораблей, что все вместе привело к необходимости улучшения защиты кораблей. Первая мировая является первым примером, когда камуфляж стал особенно популярным на флоте. Корабли не только красились, на еще и наносили фальшивые элементы на корпус. Очевидная цель таких действий — запутать наблюдателя.

На открытой местности начинают действовать различные оптические эффекты морской поверхности, которые в сочетании с отражением неба, могут скрыть истинные размеры корабля или привести к другим иллюзиям. Примером таких эффектов являются фотографии, когда кажется будто корабли "парит" в воздухе.

Гражданский корабль как будто идет в небе Фото: David Morris| Apex

Пионерами в камуфляжах на кораблях стал Королевский флот Великобритании. В начале Первой мировой зоолог Джон Грэм Керр посоветовал Уинстону Черчиллю использовать деформационный камуфляж, который можно встретить в дикой природе. Его идея заключается в том, чтобы разбить или искривить силуэт боевого корабля. Однако идею Керра не приняли. Возвращение к камуфляжу на море произошло, когда Германия начала неограниченную войну на море 1 февраля 1917 года. Художник-маринист Норман Уилкинсон предложил "ослепительный камуфляж", который стремился разбить очертание корабля, чтобы усложнить определение их курса, размера и расстояния.

USS West Mahomet в "ослепительном камуфляже" Фото: Википедия

Исследования различных версий камуфляжей испытывались в лабораторных условиях с помощью перископа. Результатом стало то, что в октябре 1917 года Адмиралтейство приказало раскрасить все торговые суда ослепительными камуфляжами. Также британцы маскировали большие корабли типа Q-ships (корабли-ловушки) под торговые суда. Союзники Великобритании придерживались схем, которые разработали в Адмиралтействе. Флоты союзников имели разнообразные узоры.

Сравнение закамуфлированного корабля и с обычной краской сквозь оптику перископа Фото: Википедия

Германия со своей стороны мало задумывалась о маскировке кораблей именно краской. Они копировали внешний вид британских кораблей, что иногда позволяло вырываться из блокады на море и действовать в Атлантике. Маскировать торговые корабли немцы не стали, потому что Антанта не атаковала мирное судопроизводство.

Вторая мировая — технология развивалась

После завершения Первой мировой войны США, Великобритания и другие страны начали активнее исследовать эффективность камуфляжа. Страны хотели достичь меньшей заметности кораблей или запутать врага в реальных размерах корабля. Соединенные Штаты окрашивали некоторые корабли в синий цвет, чтобы вражеской авиации было сложнее его обнаружить с воздуха. Битва за Мидуэй и в Коралловом море показала, что синие корабли меньше подвергались атакам вражеской авиации.

Ранняя цветовая гамма для кораблей ВМС США

В общем цветовые схемы состояли из различных оттенков серого и синего. Штаты создали различные вариации камуфляжей.

Камуфляж Measure 17 на авианосце USS Santee ВМС США

Британцы в первый год Второй мировой окрашивали цвета в цвета, которые считали нужным. Например, 5-я флотилия эсминцев K-Class была розовой в 1940 году. Капитан Луис Маунтбеттен считал, что такой цвет будет эффективным на рассвете и сумерках, но днем он сильно выделялся на фоне серых кораблей. Также в Британии экспериментировали над цветами для субмарин, которые меняют цвет. Затем использовались другие цветовые схемы или же камуфляжей не было вообще.

Mountbatten Pink — так назвали розовый цвет ВМС Великобритании

Почему от камуфляжа начали отказываться?

После Второй мировой войны использование традиционных камуфляжей почти исчезло. Внедрение радаров сделало его менее эффективным. Поэтому инженеры и исследователи стали больше сосредотачиваться на том, как избежать обнаружения радаром, чем визуально запутать визуальный вид корабля.

Радар работает следующим образом: он посылает сигнал по кругу вокруг корабля-носителя. На море любой надводный объект будет отражать сигнал радара, условную волну. Количество отраженных волн позволят определить размер объекта. Современные разработки нацелены на то, чтобы огромный стелс-фрегат мог маскироваться и выглядеть как рыбацкая лодка. Именно так действуют системы на американском эсминце типа Zumwalt. Он на 40% больше предшественника Arleigh Burke-class, однако выдает свой сигнал как рыбацкой лодки.

Эсминец Zumwalt

Уменьшает радиолокационную заметность специальное композитное покрытие корабля, а также корпус без прямых углов, которые бы идеально отражали радиоволну. Заявляется, что Zumwalt труднее заметить на радаре, чем обычный эсминец в 50 раз. Однако аналитики считают такие заявления анекдотичными.

Почему РФ вернулась к старым методам покраски кораблей

Украина почти не имеет флота, если его сравнивать с Черноморским флотом РФ. Поэтому были разработаны морские дроны, которые имеют в разы меньшие размеры, чем традиционные корабли. Небольшой размер компенсируется массой боевой части, которая составляет 200-850 кг. Этого достаточно, чтобы уничтожать большие десантные корабли и другие угрозы со стороны РФ.

Российский тральщик "Иван Голубец" Фото: Открытые источники

Первые версии морских дронов имели камеры ночного и дневного видения. Если вражеский корабль находится в открытом море днем, то среди волн его будет сложно обнаружить сразу. А в условиях нанесения черной краски есть угроза ввести в заблуждение морской дрон или обычный БПЛА с плохой оптикой. Последние версии морских дронов уже имеют тепловизионные камеры, которые нивелируют попытки россиян запутать ситуацию. Поэтому сейчас эффективность окраски кораблей Черноморского флота может не оказаться эффективной практикой.