В Никополе ТЦК запретил менять место жительства: регулирует ли это положение закон

Согласно нормам закона, изменение места жительства военнообязанного допускается, причем через онлайн-регистрацию. В таком случае он должен стать на учет в ТЦК по задекларированному месту жительства.

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В Украине с начала полномасштабного вторжения России действует военное положение, согласно которому военнообязанным мужчинам теперь не так просто сменить свое место жительства. Такой запрет недавно обнародовал районный территориальный центр комплектования в городе Никополь Днепропетровской области, разместив выписку из приказа начальника Никопольского районного ТЦК и СП на официальном сайте Никопольского городского совета.

В приказе акцентируется внимание на том, что все военнообязанные, которые проживают на территории города Никополя, г. Покрова, г. Марганца, пгт Томаковка и Никопольского района и которые имеют мобилизационные распоряжения, должны явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или распоряжениях ТЦК. В приказе отмечается, что при себе нужно иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Кроме того, в приказе запрещается военнообязанным без разрешения начальника ТЦК менять место жительства (пребывания). Если же военнообязанный планирует сменить место жительства на другой город (район в городе), необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с воинского учета.

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Что говорит закон

На самом деле эта норма закона предусмотрена Правилами воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и закреплена в Приложении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года.

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Поэтому вполне приемлемой и законодательно правильной является формулировка требования, содержащаяся в приказе начальника Никопольского районного ТЦК: изменение места жительства (пребывания) военнообязанными без разрешения начальника запрещается. В случае изменения места пребывания согласно действующему законодательству нужно в 7-дневный срок лично явиться в ТЦК с соответствующими документами.

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Что говорит юрист

"Если вы планируете сменить место жительства на другой город (район в городе), необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с воинского учета", — подтверждает юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Но допускается и смена места жительства онлайн. Военнообязанный может подать Декларацию места жительства/пройти онлайн-регистрацию. В таком случае он должен стать на учет в ТЦК по задекларированному месту жительства, добавляет адвокат.

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