У Нікополі ТЦК заборонила змінювати місце проживання: чи регулює це положення закон

За нормами закону, зміна місця проживання військовозобов’язаного допускається, причому через онлайн-реєстрацію. У такому разі він має стати на облік в ТЦК за задекларованим місцем проживання.

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В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії діє воєнний стан, відповідно до якого військовозобов'язаним чоловікам тепер не так просто змінити своє місце проживання. Таку заборону нещодавно оприлюднив районний територіальний центр комплектування у місті Нікополь Дніпропетровської області, розмістивши витяг з наказу начальника Нікопольського районного ТЦК та СП на офіційному сайті Нікопольської міської ради.

У наказі акцентується увага на тому, що всі військовозобов’язані, які проживають на території міста Нікополя, м. Покрова, м. Марганця, смт Томаківка та Нікопольського району та які мають мобілізаційні розпорядження повинні з’явитися у терміни та за адресами, вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або розпорядженнях ТЦК. У наказі зауважується, що при собі потрібно мати документи та особисті речі, вказані у мобілізаційних розпорядженнях та персональних повістках.

Крім того, у наказі забороняється військовозобов’язаним без дозволу начальника ТЦК змінювати місце проживання (перебування). Якщо ж військовозобов'язаний планує змінити місце проживання на інше місто (район у місті), необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку.

Редакція з'ясувала, чи легітимною була така заборона регіонального ТЦК, особливо зважаючи на прифронтовий статус цього регіону.

Що говорить закон

Насправді цю норму закона передбачено Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів і закріплено в Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року.

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Тож цілком прийнятним і законодавчо правильним є формулювання вимоги, що міститься у наказі начальника Нікопольського районного ТЦК: зміна місця проживання (перебування) військовозобов’язаними без дозволу начальника забороняється. У разі зміни місця перебування згідно з чинним законодавством потрібно у 7-денний термін особисто з'явитися до ТЦК з відповідними документами.

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Що говорить юрист

"Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто (район у місті), необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку", — підтверджує юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Але допускається й зміна місця проживання онлайн. Військовозобов’язаний можете подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію. У такому разі він має стати на облік в ТЦК за задекларованим місцем проживання, додає адвокат.

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