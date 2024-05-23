Пятый за месяц: в РФ продолжается масштабная "чистка" генералитета, — соцсети

С апреля по середину мая 2024 года Кремль уволил или арестовал шестерых топ-россиян, которые занимали различные должности в Минобороны и Генштабе. Часть подозревают во взяточничестве, и самая крупная взятка — 1 млрд руб.

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Российский генерал чеченского происхождения, командующий 20 армией ВС РФ Сухраб Ахмедов может в ближайшее время потерять должность. Топ-военного связывают с другим чиновником: оба стали известны благодаря значительным потерям солдат под Кременной и Угледаром. О деталях очередных увольнений в российской армии написали в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК "Вагнер".

В заметке, опубликованной вечером 23 мая, говорится о перестановках в командовании российскими войсками. В частности, Сухраба Ахмедова "отправляют в распоряжение" — то есть, отстраняют от должности. Есть вероятность, то командующего 20 армией ВС РФ отправят в отставку.

Увольнение генерала РФ — что известно о Сухрабе Ахмедове Фото: Скриншот

Государственные росСМИ и Минобороны РФ пока не подтвердили увольнение.

Ранее Фокус рассказывал о Сухрабе Ахмедове и его активности на российско-украинской войне. Генерал причастен к инциденту на полигоне возле Кременной на оккупированной части Луганской области. 13 июня 2023 года подразделение одной из российских дивизий несколько часов стояло на плацу, ожидая приезда топ-военного. В итоге ВСУ ударили по плацу ракетами HIMARS: сколько солдат пострадало, российский военкор, который сообщил об инциденте, не рассказал.

Освобождение в РФ — генерал Сухраб Ахмедов, командующий 20 армией ВС РФ Фото: Соцсети

Кроме того, Ахмедов также был причастен к атакам ВС РФ под Угледаром. Вместе с генералом Рустамом Мурадовым они посылали солдат ВС РФ на штурмы, несмотря на массовые потери в результате отработок Сил обороны.

Какие генералы и топ-чиновники уволены в РФ

До и после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая, в росСМИ сообщили о ряде увольнений и арестов среди высокопоставленных военных и чиновников.

Чиновники из Минобороны РФ

24 апреля в Москве арестовали заместителя экс-министра обороны Тимура Иванова. Российские журналисты рассказали, что его подозревают в получении особо крупной взятки и отправили в СИЗО на два месяца. Ориентировочный размер взятки — 1 млрд руб.

13 мая стало известно об увольнении министра обороны Сергея Шойгу, который вошел в Совбез РФ. Вместо него главой оборонного ведомства назначили финансиста и экономиста Андрея Белоусова, который сразу пожаловался на переполненность российских госпиталей.

Военные ВС РФ

13 мая арестовали заместителя главы Генштаба ВС РФ и начальника отдела кадров, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ранее россиянин был начальником 8 управления Генштаба и занимался защитой государственных тайн.

21 мая — арест командующего 58 общевойсковой армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов по кличке "Спартак". Российский военкор рассказал, что генерал пытался "достучаться" до командования относительно проблем на российско-украинской войне, в частности — на Запорожском направлении. Его задержали по подозрению в краже металлопроката на сумму 150 млн руб.

23 мая произошла неприятность с двумя россиянами.

Первая неприятность касается сотрудника Минобороны РФ, Владлена Вертелецкого, написали росСМИ. Вертелецкий руководил Департаментом по обеспечению государственного оборонного заказа. Чиновника задержали прямо на рабочем месте. Подозревают, что он плохо выполнил один из госконтрактов и нанес ущерб на 70 млн руб.

Вторая неприятность — с заместителем начальника Генштаба ВС РФ и начальником Главного управления связи, генерал-лейтенантом Вадимом Шамариным. Шамарина задержали и арестовали по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России — за получение взятки в особо крупном размере. Его могут наказать заключением сроком от 8 до 15 лет.

Отметим, аналитики Института изучения войны проанализировали ситуацию с Тимуром Ивановым. По их мнению, его арест может быть связан с утечкой секретной информации из Минобороны РФ, которая попала в руки украинской разведке.