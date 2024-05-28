Вручение повесток: обязаны ли работодатели помогать ТЦК (видео)

Начиная с 2019 года в Украине действовала норма, которая обязывала предприятия вручать повестки работникам. Бывали случаи, что повестки не вручали, а людей после этого искали военкомы.

Related video

Украинские работодатели до усиления мобилизации в Украине должны были выполнять распоряжения территориальных центров комплектования (ТЦК). После принятия новых законов о воинском учете законодатели сохранили требование вручать повестки по указанию военкоматов. О том, как должны действовать работодатели, адвокат Богдан Кушнир рассказал на портале "Обозреватель".

Вручение повесток при мобилизации в Украине

Кушнир прокомментировал требования ряда законов, которые касаются мобилизации в Украине и действий в ответ на распоряжение ТЦК. Адвокат подтвердил, что работодатели действительно обязаны отреагировать на обращение о вручении повесток. Представители терцентра комплектования могут прийти в отдел кадров и оставить повестки, которые нужно раздать работникам, сказал он.

"Военкоматы пользовались своими правами по передаче повесток на предприятия. Они приходили официально в отдел кадров, передавали повестки, обязывали их вручить", — пояснил Кушнир.

По словам адвоката, подобные требования законодательства при мобилизации в Украине существовали и раньше. Процедура состояла из нескольких шагов и была "усложнена", отметил Кушнир. Граждане получали повестки, потом шли с ними в ТЦК по месту собственной регистрации, получали справку о визите и должны были идти с ним в ТЦК по месту регистрации юрлица. Такую процедуру ввели в 2019 году — юрист не уточнил, действует ли она в 2024 году.

Наказание за неявку по повестке

Адвокат также рассказал, как при мобилизации в Украине действует ТЦК, если военнообязанный гражданин не явился по повестке с предприятия:

на должностных лиц накладываются штрафы за невыполнение требований воинского учета;

граждан подают в розыск ТЦК.

Кушнир предостерег, какие последствия могут быть от неверных действий работодателя. Например, работодатель получил повестки для сотрудников, не передал им документы, зато сообщил в военкомат, что сделал это. Граждане не появляются в военкомат и после этого их подают в розыск, заявил адвокат.

Наказание за игнорирование повестки

Ранее Фокус рассказывал, как могут наказать за уклонение от воинского учета при мобилизации в Украине. Согласно ряду новаций, которые начали действовать после 18 мая, ТЦК получили право накладывать определенные ограничения или штрафовать. Ответственность наступает, если гражданин не обновил военно-учетные данные до 16 июля, не явился в военкомат по повестке, не сообщил обновленные данные в течение семи дней после изменения обстоятельств.

Какие штрафы за уклонение от воинского учета? Об этом говорится в статье 210 Кодекса Украины об административной ответственности — в условиях военного положения или повторно:

для граждан — 17–25,5 тыс. грн;

для должностных лиц — 34–51 тыс. грн.

Есть наказание для граждан, которые избегают мобилизации или военной службы — это статья 210-1 КУоАП:

для граждан — 43–51 тыс. грн;

для должностных лиц — 154–203 тыс. грн.

Предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва — это статья 336 Уголовного кодекса. Согласно приговору суда, в условиях мобилизации в Украине военнообязанный может оказаться в колонии на срок от трех до пяти лет.

Какие ограничения за уклонение — действия военкоматов:

ТЦК направляет требование по почте на адрес по месту жительства гражданина;

гражданин, получив требование мобилизации в Украине, должен явиться в военкомат и выполнить необходимые действия при мобилизации в Украине;

если документ от терцентра не получен, проставляется соответствующая отметка почтового отделения;

после этого военкомат может обратиться в суд и временно ограничить право управления автомобилем.

Отметим, Минобороны при мобилизации в Украине отменило статус "ограниченно годных". Согласно новым требованиям, граждане, которые ранее имели такой статус, обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая установит пригодность или непригодность. Еще одна новация — отмена требования к ТЦК писать протоколы для уклонистов. Вместо протоколов с 18 мая будут оформлять постановления, которые не требуют присутствия гражданина-нарушителя.