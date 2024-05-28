Вручення повісток: чи зобов'язані роботодавці допомагати ТЦК (відео)

Починаючи з 2019 року, в Україні діяла норма, яка зобов'язувала підприємства вручати повістки працівникам. Бували випадки, що повістки не вручали, а людей після цього шукали військкоми.

Related video

Українські роботодавці до посилення мобілізації в Україні повинні були виконувати розпорядження територіальних центрів комплектування (ТЦК). Після ухвалення нових законів про військовий облік законодавцям зберегли вимогу вручати повістки за вказівкою військкомів. Про те, як мають діяти роботодавці, адвокат Богдан Кушнір розповів на порталі "Обозреватель".

Вручення повісток під час мобілізації в Україні

Кушнір прокоментував вимоги низки законів, які стосуються мобілізації в Україні та дій у відповідь на розпорядження ТЦК. Адвокат підтвердив, що роботодавці дійсно зобов'язані відреагувати на звернення щодо вручення повісток. Представники терцентру комплектування можуть прийти у відділ кадрів та залишити повістки, які потрібно роздати працівникам, сказав він.

"Військкомати користувались своїми правами щодо передачі повісток на підприємства. Вони приходили офіційно у відділ кадрів, передавали повістки, зобов'язували їх вручити", — пояснив Кушнір.

Зі слів адвоката, подібні вимоги законодавства під час мобілізації в Україні існували й раніше. Процедура складалась з кількох кроків і була "ускладнена", зауважив Кушнір. Громадяни отримували повістки, потім ішли з ними у ТЦК за місцем власної реєстрації, отримували довідку про візит і повинні були йти з ним у ТЦК за місцем реєстрації юрособи. Таку процедуру запровадили у 2019 році — юрист не уточнив, чи діє вона у 2024 році.

Покарання за неявку за повісткою

Адвокат також розповів, як під час мобілізації в Україні діє ТЦК, якщо військовозобов'язаний громадянин не з'явився за повісткою з підприємства:

на посадових осіб накладаються штрафи за невиконання вимог військового обліку;

громадян подають у розшук ТЦК.

Кушнір застеріг, які наслідки можуть бути від невірних дій роботодавця. Наприклад, роботодавець отримав повістки для співробітників, не передав їм документи, натомість повідомив військкомат, що зробив це. Громадяни не з'являються у військкомат і після цього їх подають у розшук, заявив адвокат.

Покарання за ігнорування повістки

Раніше Фокус розповідав, як можуть покарати за ухилення від військового обліку під час мобілізації в Україні. Згідно з низкою новацій, які почали діяти після 18 травня, ТЦК отримали право накладати певні обмеження або штрафувати. Відповідальність наступає, якщо громадянин не оновив військово-облікові дані до 16 липня, не з'явився у військкомат за повісткою, не повідомив оновлені дані протягом семи днів після зміни обставин.

Які штрафи за ухилення від військового обліку? Про це ідеться у статті 210 Кодексу України про адміністративну відповідальність — за умов воєнного стану або повторно:

для громадян — 17–25,5 тис. грн;

для посадових осіб — 34–51 тис. грн.

Є покарання для громадян, які уникають мобілізації або військової служби — це стаття 210-1 КУпАП:

для громадян — 43–51 тис. грн;

для посадових осіб — 154–203 тис. грн.

Передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову — це стаття 336 Кримінального кодексу. Згідно з вироком суду, за умов мобілізації в Україні військовозобов'язаний може опинитись у колонії на термін від трьох до п'яти років.

Які обмеження за ухилення — дії військкомів:

ТЦК надсилає вимогу поштою на адресу за місцем проживання громадянина;

громадянин, отримавши вимогу мобілізації в Україні, повинен з'явитись у військкомат і виконати необхідні дії під час мобілізації в Україні;

якщо документ від терцентру не отримано, проставляється відповідна відмітка поштового відділення;

після цього військкомат може звернутись до суду і тимчасово обмежити право керування автомобілем.

Зазначимо, Міноборони під час мобілізації в Україні скасувало статус "обмежено придатних". Згідно з новими вимогами, громадяни, які раніше мали такий статус, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка встановить придатність або непридатність. Ще одна новація — скасування вимоги до ТЦК писати протоколи для ухилянтів. Замість протоколів з 18 травня будуть оформлювати постанови, які не вимагають присутності громадянина-порушника.