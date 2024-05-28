"Неприемлемый выбор": почему Avon, Natura, Raiffeisen и еще 2 тыс. брендов не уходят из РФ, — FT

Лишь каждая десятая западная компания ушла из России после начала вторжения. Более 3 тысяч — продолжают работать и продают россиянам косметику, лекарства и продукты питания.

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Западные бренды не могут выйти из РФ, поскольку встречаются со все большим количеством преград, которые им ставит российское правительство. Кроме того, они не хотели бы терять деньги, продавая за бесценок ранее построенные заводы. О том, какие причины озвучивают руководители западных компаний, которые остаются в России, рассказали на портале Financial Times.

Журналисты портала проанализировали перечень брендов, которые на третьем году вторжения продолжают работать в РФ. Владельцы брендов называют ряд весомых причин, почему они так делают. На инфографике Киевской школы экономики, которую привели на портале, можно увидеть соотношение тех, кто ушел, к тем, кто остался. Соотношение — 1 к 10: на 300 компаний, которые избавились от бизнеса в РФ, есть 3 000, которые до сих пор там работают.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им поставили неприемлемый для них выбор покупателей", — привели в статье слова неназванного руководителя, который работает с западными компаниями в РФ.

Санкции на РФ — сколько западных бизнесов ушло из страны-агрессора Фото: Financial Times

Владельцы и руководители западных компаний назвали ряд причин для того, чтобы делать бизнес в России. Журналисты FT выделили 10 пунктов:

Растут бюрократические преграды, которые создает российское правительство. Бум потребительской активности россиян. Введение 50% скидки на продажу активов международных компаний. 15-процентный "налог на выезд" — детали не уточняются. Проблемы с поиском покупателей, которые решились бы купить бизнес в Москве и не боялись санкций. Задержка с одобрением меморандумов о переходе компаний под руководство российских менеджеров. Прямой отказ от продажи, хотя предложения были. "Более 135 лет Avon выступает за женщин, где бы они ни были, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии", — заявили в Avon. Риск национализации, который менеджмент считает "управляемым". Верность "гуманитарным аспектам бизнеса". Нежелание продавать заводы с 90-процентной скидкой.

FT напомнила названия нескольких брендов, которые работают в РФ, дают работу россиянам, продают и производят продукцию, платят налоги:

косметические — Avon Products (США), Natura;

продажа потребительских товаров — Reckitt (Великобритания), LPP Spółka Akcyjna (Польша);

поставки промышленных газов, а также работа в химической и медицинской сферах — Air Liquide (Франция);

производство пищевых продуктов — Mondelēz International (США), Unilever (Великобритания), Nestlé (Швейцария);

табачная компания — Philip Morris (США);

банк — Raiffeisen Bank International (Австрия)

и т.д.

Отметим, ранее в Украине можно было увидеть список международных компаний, которые продолжали работать в РФ после нападения россиян на украинцев. Список вели в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Весной 2024 года это направление деятельности НАПК свернули, а базу так называемых "международных спонсоров войны" скрыли. В то же время существует другой перечень, который поддерживается СНБО — он содержит более ограниченный набор информации.

Напоминаем, в начале мая The Moscow Times выяснило, что Россия в обход санкций накупила оборудования для ремонта самолетов на сумму 500 млн долл. Тем временем в СМИ назвали отрасли экономики, потеря которых ощутимо ударит по россиянам.