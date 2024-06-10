Особенности мобилизации в июне: кого из мужчин могут принудительно доставить на ВВК

Задерживать людей и принудительно доставлять их в ТЦК и СП имеют право только правоохранители. По словам нардепа Федора Вениславского, это возможно в случае, когда человек находится в розыске.

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Сейчас во время всеобщей мобилизации военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные, это нужно сделать до 16 июля. Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" рассказал, могут ли ТЦК задерживать людей и доставлять их в военкоматы.

Всеобщая мобилизация: кто может задерживать людей

Во время всеобщей мобилизации представители ТЦК и СП не имеют права задерживать людей и доставлять их в военкомат для обновления данных.

"Право на задержание людей имеют только работники Национальной полиции. Просто для обновления военно-учетных данных — нет", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что представители Нацполиции могут задержать и доставить человека в ТЦК и СП, если во время проверки документов выяснили, что человек находится в розыске, то есть он должен был быть мобилизованным, а ему уже приходили повестки.

Кого могут принудительно доставить на ВВК во время всеобщей мобилизации

По словам Вениславского, во время общей мобилизации принудительно доставить в ТЦК или на ВВК могут лиц, находящихся в розыске, куда их может объявить Нацполиция на основании игнорирования повестки или требования военкомата явиться. Более того, на это право имеют только правоохранители.

"То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — добавил он.

Напомним, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что во время всеобщей мобилизации граждане должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона. Он отметил, что сейчас нет оснований для того, чтобы продлить этот срок.

Ранее адвокат Ярослав Куц рассказал, что мужчины, которые во время обновления данных через "Резерв+" получили ложный статус "в розыске", должны обратиться в ТЦК. По его словам, во время всеобщей мобилизации в такие ситуации в основном попадают те, кто проживают в одном городе, а зарегистрированы в другом.