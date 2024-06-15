Более строгие условия ВЛК: что изменилось в прохождении медкомиссии во время мобилизации

Во время ВВК лицо могут автоматически признать "годным" к службе в рядах ВСУ при любом намеке на несоответствие диагноза или его альтернативной трактовки, рассказала адвокат Елена Воронкова.

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Во время мобилизации в Украине мужчины с инвалидностью и те, кто имел статус ограниченно годного к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Об особенностях переосвидетельствования рассказала адвокат Елена Воронкова в комментарии "РБК-Украина".

Кому из мужчин с инвалидностью не нужно повторно проходить ВВК

По словам Воронковой, Кабмин вместе с правоохранителями должен принять меры для проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий в отношении мужчин от 25 до 50 лет, которым впервые установлена инвалидность II и III группы после 25 февраля 2022 года.

Однако это не касается тех мужчин:

которым, установлена инвалидность II или III групп в связи с повышением или понижением группы;

которым, установили инвалидность из-за заболевания, ранения, полученных во время защиты страны;

у которых отсутствуют конечности, кисти, стопы или один из парных органов;

у которых имеются онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;

у кого установлена инвалидность с детства.

"Основной нюанс — это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра", — сказала Елена Воронкова.

Она отметила, что уже неоднократно выявляли, что человека автоматически признают "годным" к службе при "любом намеке" на несоответствие диагноза или его альтернативной трактовки.

Кроме этого, адвокат рассказала, что диагнозы и заболевания, по которым мужчин признают непригодными, указанные в приказе Минобороны №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Однако был случай, когда диагноз лица соответствовал наименованию, которое было указано в примечаниях к приказу.

"Но примечание — это не статья, поэтому врачи во внимание ее не приняли, и человека с тяжелым заболеванием признали годным к прохождению службы", — пояснила она.

Напомним, во время мобилизации в Украине военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет могут вручить повестки, за игнорирование которых могут наказать. Однако существует несколько уважительных причин, которые позволяют не явиться в ТЦК.

Адвокат Роман Симутин сообщил, что в Украине мужчины будут получать отсрочку по-новому. В частности, изменения внесены в постановление Кабмина №675.