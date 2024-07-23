Модификация БРК "Бал": в РФ завершили разработку берегового ракетного комплекса "Рубеж-М" (фото)

Ракетная система предназначена не только для поражения различных надводных целей, но и для нанесения удара по целям сухопутным. При этом особенностью комплекса является то, что все основные его средства размещены на едином шасси.

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Калужский приборостроительный завод "Тайфун" успешно завершил разработку берегового ракетного комплекса (БРК) "Рубеж-М". По данным российских СМИ, комплекс готовится к принятию на вооружение ВМФ России, а его экспортный вариант "Рубеж-МЭ" уже продвигается на международном рынке. О новом ракетном комплексе россиян подробно рассказали 23 июля обозреватели Army Recognition.

Разработка БРК

"Рубеж-М" представляет собой многофункциональную систему, объединяющую центр управления, радиолокационную и пусковую установки на платформе грузовика КамАЗ, обеспечивая таким образом автономность и мобильность комплекса.

Разработка "Рубеж-М" началась в середине 2010-х годов и завершилась к концу десятилетия. В 2019 году завод "Тайфун" впервые представил экспериментальный вариант системы на Международном салоне морской обороны в Санкт-Петербурге. Комплекс включает четыре ракеты, локатор, системы управления, электропитания и связи. Испытания системы завершились к концу 2021 года, и теперь она готова к серийному производству и эксплуатации.

Данный самоходный БРК используется для защиты территориальных вод и исключительной экономической зоны от вражеских кораблей и судов. Он способен обнаруживать различные надводные цели и атаковать их противокорабельными ракетами. Однако, по мнению некоторых специалистов, также может использоваться и для поражения наземных целей.

Комплекс "Рубеж-М" является разработкой, в основе которой лежат некоторые решения из проекта 3К60 "Бал". В то же время его конструкция была серьезно переработана и дополнена новыми системами и агрегатами. И главной его особенностью является то, что все основные средства комплекса размещены на едином шасси.

Характеристики комплекса

"Рубеж-М" оснащен радиолокационной станцией СПУ-А (активной) и СПУ-П (пассивной), что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 500 км. Система управления автоматизирована, что минимизирует участие оператора в процессе наведения и запуска ракет. Комплекс способен поражать надводные цели в любое время суток и при любых погодных условиях, даже в условиях радиоэлектронной борьбы и ПВО.

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Основное вооружение комплекса — противокорабельные ракеты Х-35У "Уран". Ракеты оснащены малогабаритным турбореактивным двигателем и обладают скоростью 0,8–0,85 Маха с дальностью полета до 260 км для экспортных вариантов и до 500 км для ВМФ России.

Ракеты имеют радиолокационную головку самонаведения и проникающую 145-килограммовую фугасную боеголовку, что позволяет поражать цели водоизмещением до 5000 тонн. Комплекс может запускать ракеты с интервалом в 3 секунды, а перезарядка занимает 30–40 минут.

Крылатая ракета Х-35У

Базовые ТТХ ракеты:

тип — противокорабельная крылатая ракета;

длина — 4,4 метра;

диаметр корпуса — 0,42 метра;

размах крыла — 1,33 метра;

масса — около 670 кг;

боевая часть — осколочно-фугасная, массой 145 кг.

дальность полета — до 260 км.

скорость — около 0,8 Маха;

высота полета — маршевый участок: 10–15 м, на конечном участке: 3–5 м;

система наведения — инерциальная и активная радиолокационная головка самонаведения.

РЛС "Монолит-Б" Фото: Army Recognition

Типовая батарея "Рубеж-М" включает в себя до восьми пусковых установок с ракетами и мобильный командный пункт, оснащенный РЛС "Монолит-Б". Эта установка также базируется на шасси военного грузовика КАМАЗ 8x8. Каждая пусковая установка поддерживается соответствующей перегрузочной машиной, оснащенной краном и перевозящей перегрузочные ракеты. Батарея "Рубеж-МЭ" может запустить до 32 противокорабельных крылатых ракет, что достаточно для нарушения действий крупной боевой группы противника.

Ране мы подробно писали об опасности, которую представляют крылатые ракеты Х-35У "Уран" береговых комплексов "Бал". Отмечалось, что эксперты ставят под сомнение заявленные характеристики дальности поражения ракет.