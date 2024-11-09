ЗСУ знищили рідкісну БМПТ РФ "Термінатор" за 5 млн доларів (відео)

По словам военного, оккупанты десятками теряют свои танки, поэтому они постоянно пополняют свои ряды бронетехникой

Недавно ВСУ уничтожили БМП "Терминатор" — редкую модель российской боевой машины. Об этом заявил представитель пресс-службы 79-й ОДШ Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире "Мы-Украина".

"Недавно наши воины сожгли БМП "Терминатор" — довольно редкую машину, которая есть на вооружении в российской армии. Это боевая машина поддержки танков", — отметил он.

Военный добавил, что украинские военные пытались долго поймать БМП. ВСУ уничтожили "Терминатор", довольно дорогую и редкую машину, во время одного из последних штурмов.

Орест Дрималовский отметил, что оккупанты теряют фактически десятками свои БТР, МТ-ЛБ, БМП и танки. Поэтому они постоянно проводят ротации и постоянно пополняют свои ряды бронетехникой.

ВСУ уничтожили "Терминатор": что известно о бронеавтомобиле

Это многоцелевая защищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Боевая машина способна противостоять легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. БМПТ вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Ее экипаж состоит из пяти человек, а цена колеблется от 1,5 до 5 миллионов долларов.

Напомним, также ВСУ уничтожили "Терминатор" в конце октября вблизи Курахово. Тогда экипаж машины успел ее оставить.

Также недавно ВСУ с противотанковыми ракетами устроили засаду на технику РФ в Тернах. В результате было уничтожено по меньшей мере четыре российские машины.

Также добавим, что морпехи 501-го батальона уничтожили БМП-2 в Курской области. Во время выстрела собрат подставил спину, чтобы оператор Javelin мог опереть на него противотанковый комплекс и прицелиться.