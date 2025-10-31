Вариация "Потемкинских деревень": в СМИ составили топ самых провальных вооружений Кремля (фото)

На днях президент России Владимир Путин объявил о якобы "успешном испытании" атомного подводного беспилотного аппарата "Посейдон", в очередной раз демонстрируя миру "военную мощь" Кремля. Аналитики указали на то, что ценность такой разработки — психологическая и политическая, но никак не об изменении ядерного баланса.

Подобных вооружений, которые не способны быть эффективными в современных условиях и повысить военный статус Кремля, россияне разработали немало. Издание "УНИАН" составило рейтинг самых провальных вооружений России, куда вошли как боевые машины, так и ракетные комплексы.

№ 10: Су-75 "Шах и мат" (Шах и мат)

Российский истребитель Су-75 "Шах и Мат"

В 2021 году россияне представили новую разработку — истребитель пятого поколения Су-75 "Шах и Мат" пятого поколения Checkmate. В России о нем было заявлено как об альтернативе американским F-35 и F-22.

Предполагалось, что первый полет Су-75 совершит в 2023 году, однако это до сих пор не было реализовано. Американский аналитик Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive отмечал, что истребитель нигде не летает, и в ближайшее время, вероятно, "никуда не полетит".

Су-75 должен был заинтересовать иностранные рынки прежде всего государства, которые не имеют доступа к западной военной технике, отметил аналитик. Однако россияне до сих пор не представили реальный образец, а данные о ходе реализации проекта ограничиваются лишь заявлениями. Способность россиян завершить проект успешно и выпустить Су-75 в небо также уменьшились из-за антироссийских санкций, наложенных из-за вторжения в Украину.

№ 9: дозвуковой бомбардировщик ПАК ДА ("Изделие 80")

Перспективный дозвуковой бомбардировщик ПАК ДА ("Изделие 80") Фото: РИА Новости

Россияне объявили о создании аналога американской "невидимки" B-2 — дозвукового бомбардировщика ПАК ДА ("Изделие 80").

Стоит заметить, что еще в 2021 году в РФ были согласованы общие очертания будущего стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Несмотря на это, сроки его создания остаются неопределенными — ранее испытания планировали на 2022 год. Однако сама разработка продолжается еще с 2009 года и до сих пор находится только на бумаге, несмотря на существенные вложения в развитие стратегической авиации РФ, о чем свидетельствуют документы частной разведывательной компании Dallas.

Аналитики указывают, что без продвинутой малозаметности такой бомбардировщик не будет иметь никакого смысла, поскольку не будет ничем лучше имеющихся Ту-95, Ту-22М3 или Ту-160.

№ 8: боевая машина пехоты "Курганец-25"

Российская боевая машина пехоты "Курганец-25" Фото: topwar.ru

Разработку 25-тонной БМП (семейства) начали в 2010-х годах, в 2013-м году представили первый опытный образец. Дебют машины состоялся во время парада 9 мая 2015 года и с тех пор эта разработка "светилась" только на различных публичных мероприятиях и парадах.

Россияне анонсируют, что БМП "Курганец-25" займет место в единой модульной триаде российских ББМ наряду с колесной платформой "Бумеранг" и тяжелой БМП на базе "Арматы".

Машина по состоянию на май 2025 года до сих пор находится на этапе предварительных испытаний.

№ 7: боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Фото: Министерство обороны РФ

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", в отличие от вышеупомянутых образцов вооружения, уже реализована и даже участвует в российско-украинской войне.

Несмотря на громкие заявления, реализация БМПТ "Терминатор" не является "прорывом" россиян. Издание пишет, что вооруженный двумя 30-мм пушками "Терминатор" ничем не лучше обычного танка Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М со 125-мм пушкой. К тому же машина дорогая и сложная в производстве.

№ 6: патрульные корабли проекта 22160

Корабль "Сергей Котов" проекта 22160 Фото: 24 канал

Новый российский корабль "Сергей Котов" проекта 22160 Украина смогла потопить в марте 2024 года с помощью надводных дронов MAGURA V5.

Издание пишет, что корабль явил собой "апофеоз военно-морской немощи". На это указывает малое водоизмещение, повлекшее недостаточную мореходность и невозможность разместить модульное оружие, а конструкция корпуса, которая должна была быть "инновационной", привела к тому, что по скоростным характеристикам корабли проекта уступают даже бронепалубному крейсеру "Боярин", возведенному более 100 лет назад.

№ 5: ракетный комплекс с управляемым боевым блоком "Авангард"

Российский ракетный комплекс с управляемым боевым блоком "Авангард"

Основу ракетного комплекса с управляемым боевым блоком "Авангард" составляет гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ.

Его задача — преодолевать противоракетную оборону США, однако это оружие не усиливает ядерный арсенал России, а снижает его возможности. Все потому, что межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ способна ударить по противнику шестью ядерными зарядами, а в случае "Авангарда" количество падает до 1.

"С учетом того, что сегодня ни одна страна мира не может перехватить массированную атаку обычных баллистических боеголовок МБР, разработка "Авангарда" не имела никакого смысла", — отмечает автор.

№ 4: стратегическая крылатая ракета "Буревестник"

Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" Фото: РИА Новости

Капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в интервью "УНИАНу" 27 октября пояснил, что "Буревестник" по своей конструкции является типичной дозвуковой крылатой ракетой, подобной Х-101 или "Калибр". Его отличием от крылатых ракет является применение миниатюрного ядерного реактора вместо классического турбореактивного двигателя с топливным сгоранием.

Эксперт объяснял, что даже при условии успешной работы такого реактора ракета остается дозвуковой, поэтому не способна избежать перехвата современными средствами противовоздушной обороны.

Аналитики считают, что "Буревестник" — слишком медленная, слабая, дорогая и уязвимая разработка россиян.

№ 3: ядерная торпеда "Посейдон"

Российская ядерная торпеда "Посейдон" Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин 29 октября года заявил об "успешном испытании" атомного подводного беспилотного аппарата "Посейдон", а о его разработке объявлял еще в 2018 году.

Это чрезвычайно дорогой проект. Предполагается, что эта разработка — "реинкарнация" сталинской Т-15, которая призвана была термоядерный заряд к берегам США под водой.

При наличии межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) стороны в условиях войны уничтожат друг друга еще до того, как "Посейдон" вообще доберется до берегов дислокации противника, отмечают аналитики. Поэтому разработку считают довольно бессмысленной.

№ 2: лазерный комплекс "Пересвет"

Российский лазерный комплекс "Пересвет" Фото: Defense Express

Комплекс "Пересвет" был создан для того, чтобы предотвращать развертывание группировки межконтинентальных баллистических ракет-носителей ядерного оружия, как писали аналитики Defence Express. Также россияне рассказывали, что комплекс якобы способен противодействовать разведывательным спутникам на орбите.

Россияне традиционно утверждали, что "Пересвет" якобы "не имеет аналогов" в мире. Однако аналитики указывают на то, что лазерное оружие имеет ряд недостатков, в частности эффект рассеивания энергии в атмосфере, зависимость от погодных условий и тому подобное.

№ 1: основной боевой танк Т-14 "Армата"

Российский основной боевой танк Т-14 "Армата" — российский основной боевой танк Т-14 "Армата" Фото: Military.com

Российский основной боевой танк Т-14 "Армата" считается ничем не лучше старых советских разработок, который может защитить лишь от устаревших противотанковых ракетных комплексов второго поколения.

Проблема разработки в частности в том, что россияне оборудовали ее двенадцатицилиндровым Х-образным двигателем А-85-3А, который считается ненадежным. К тому же его цена впечатляет — по разным оценкам, достигает около 8 миллионов долларов. Некоторые вообще предполагают, что этот танк — ничто иное как "иллюзия".

Напомним, 30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких ядерных испытаний Кремль якобы не проводил.

Также в августе заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в комментарии "Киев24" заявил, что Путин пытается запугать мир испытаниями "Буревестника".