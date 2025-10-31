Варіація "Потьомкінських сіл": у ЗМІ склали топ найпровальніших озброєнь Кремля (фото)

Днями президент Росії Володимир Путін оголосив про нібито "успішне випробування" атомного підводного безпілотного апарату "Посейдон", вчергове демонструючи світу "військову міць" Кремля. Аналітики вказали на те, що цінність такої розробки — психологічна і політична, але ніяк не про зміну ядерного балансу.

Подібних озброєнь, які не здатні бути ефективними за сучасних умов та підвищити військовий статус Кремля, росіяни розробили чимало. Видання "УНІАН" склало рейтинг найпровальніших озброєнь Росії, куди увійшли як бойові машини, так і ракетні комплекси.

№ 10: Су-75 "‎Шах та Мат"‎ (Checkmate)

Російський винищувач Су-75 "Шах і Мат"

У 2021 році росіяни представили нову розробку — винищувач п'ятого покоління Су-75 "Шах і Мат" п'ятого покоління Checkmate. У Росії про нього було заявлено як про альтернативу американським F-35 і F-22.

Передбачалося, що перший політ Су-75 здійснить у 2023 році, однак цього досі не було реалізовано. Американський аналітик Калеб Ларсон у статті для 19FortyFive зазначав, що винищувач ніде не літає, і найближчим часом, ймовірно, "нікуди не полетить".

Су-75 мав зацікавити іноземні ринки насамперед держави, які не мають доступу до західної військової техніки, зазначив аналітик. Однак росіяни досі не представили реальний зразок, а дані щодо перебігу реалізації проєкту обмежуються лише заявами. Здатність росіян завершити проєкт успішно і випустити Су-75 у небо також зменшилися через антиросійські санкції, накладені через вторгнення в Україну.

№ 9: дозвуковий бомбардувальник ПАК ДА ("‎Виріб 80")

Перспективний дозвуковий бомбардувальник ПАК ДА ("‎Виріб 80") Фото: РИА Новости

Росіяни оголосили про створення аналога американської ‎"невидимки"‎ B-2 — дозвукового бомбардувальника ПАК ДА ("‎Виріб 80")‎.

Варто зауважити, що ще у 2021 році у РФ було погоджено загальні обриси майбутнього стратегічного бомбардувальника ПАК ДА. Попри це, строки його створення залишаються невизначеними — раніше випробування планували на 2022 рік. Однак сама розробка триває ще з 2009 року й досі перебуває лише на папері, попри суттєві вкладення в розвиток стратегічної авіації РФ, про що свідчать документи приватної розвідувальної компанії Dallas.

Аналітики вказують, що без просунутої малопомітності такий бомбардувальник не матиме жодного сенсу, оскільки не буде нічим краще за наявні Ту-95, Ту-22М3 або Ту-160.

№ 8: бойова машина піхоти "Курганець-25"

Російська бойова машина піхоти "Курганець-25" Фото: topwar.ru

Розробку 25-тонної БМП (сімейства) розпочали у 2010-х роках, у 2013-му році представили перший дослідний зразок. Дебют машини відбувся під час параду 9 травня 2015 року і з того часу ця розробка "світилася" лише на різноманітних публічних заходах та парадах.

Росіяни анонсують, що БМП "Курганець-25" посяде місце в єдиній модульній тріаді російських ББМ поряд із колісною платформою "Бумеранг" і важкою БМП на базі "армати".

Машина станом на травень 2025 року досі перебуває та етапі попередніх випробувань.

№ 7: бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор"

Російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" Фото: Міністерство оборони РФ

Російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор", на відміну від вищезгаданих зразків озброєння, вже реалізована й навіть бере участь у російсько-українській війні.

Попри гучні заяви, реалізація БМПТ "Термінатор" не є "проривом" росіян. Видання пише, що озброєний двома 30-мм гарматами "Термінатор" нічим не кращий за звичайний танк Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М з 125-мм гарматою. До того ж машина дорога та складна у виробництві.

№ 6: патрульні кораблі проєкту 22160

Корабель "Сергій Котов" проєкту 22160 Фото: 24 канал

Новий російський корабель "‎Сергій Котов"‎ проєкту 22160 Україна змогла потопити у березні 2024 року за допомогою надводних дронів MAGURA V5.

Видання пише, що корабель явив собою "апофеоз військово-морської немічі". На це вказує мала водотоннажність, що спричинила недостатню мореплавність та неможливість розмістити модульну зброю, а конструкція корпусу, що мала бути "інноваційною", спричинила те, що за швидкісними характеристиками кораблі проєкту поступаються навіть бронепалубному крейсеру "Боярин", зведеному понад 100 років тому.

№ 5: ракетний комплекс з керованим бойовим блоком "Авангард"

Російський ракетний комплекс з керованим бойовим блоком "Авангард"

Основу ракетного комплексу з керованим бойовим блоком "Авангард" складає гіперзвуковий керований бойовий блок, що запускається до цілі за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети УР-100Н УТТХ.

Його завдання — долати протиракетну оборону США, однак ця зброя не посилює ядерний арсенал Росії, а знижує його можливості. Все через те, що міжконтинентальна балістична ракета УР-100Н УТТХ здатна ударити по противнику шістьма ядерними зарядами, а у випадку "Авангарду" кількість падає до 1.

"З урахуванням того, що сьогодні жодна країна світу не може перехопити масовану атаку звичайних балістичних боєголовок МБР, розробка "Авангарду" не мала ніякого сенсу", — зазначає автор.

№ 4: стратегічна крилата ракета "Буревісник"

Російська стратегічна крилата ракета "Буревісник" Фото: РИА Новости

Капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в інтерв'ю "УНІАНу" 27 жовтня пояснив, що "Буревестник" за своєю конструкцією є типовою дозвуковою крилатою ракетою, подібною до Х-101 або "Калібр". Його відмінністю від крилатих ракет є застосування мініатюрного ядерного реактора замість класичного турбореактивного двигуна з паливним згорянням.

Експерт пояснював, що навіть за умови успішної роботи такого реактора ракета залишається дозвуковою, тому не здатна уникнути перехоплення сучасними засобами протиповітряної оборони.

Аналітики вважають, що "Буревісник" — надто повільна, слабка, дорога та вразлива розробка росіян.

№ 3: ядерна торпеда "Посейдон"

Російська ядерна торпеда "Посейдон" Фото: Мiноборони РФ

Володимир Путін 29 жовтня року заявив про "успішне випробування" атомного підводного безпілотного апарату "Посейдон", а про її розробку оголошував ще у 2018 році.

Це надзвичайно дорогий проєкт. Передбачається, що ця розробка — "реінкарнація" сталінської Т-15, яка покликана була термоядерний заряд до берегів США під водою.

За наявності міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) сторони в умовах війни знищать одне одного ще до того, як "Посейдон" взагалі дістанеться до берегів дислокації супротивника, зазначають аналітики. Тому розробку вважають доволі безглуздою.

№ 2: лазерний комплекс "Пересвіт"

Російський лазерний комплекс "Пересвіт" Фото: Defense Express

Комплекс "Пересвіт" було створено для того, щоб запобігати розгортанню угруповання міжконтинентальних балістичних ракет-носіїв ядерної зброї, як писали аналітики Defence Express. Також росіяни розповідали, що комплекс нібито здатен протидіяти розвідувальним супутникам на орбіті.

Росіяни традиційно стверджували, що "Пересвіт" нібито "не має аналогів" у світі. Однак аналітики вказують на те, що лазерна зброя має низку недоліків, зокрема ефект розсіювання енергії в атмосфері, залежність від погодних умов тощо.

№ 1: основний бойовий танк Т-14 "Армата"

Російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" Фото: Military.com

Російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" вважається нічим не кращим за старі радянські розробки, що може захистити лише від застарілих протитанкових ракетних комплексів другого покоління.

Проблема розробки зокрема у тому, що росіяни обладнали її дванадцятициліндровим Х-подібним двигуном А-85-3А, який вважається ненадійним. До того ж його ціна вражає — за різними оцінками, сягає близько 8 мільйонів доларів. Дехто взагалі припускає, що цей танк — ніщо інше як "ілюзія".

Нагадаємо, 30 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних ядерних випробувань Кремль нібито не проводив.

Також у серпні заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський у коментарі "Київ24" заявив, що Путін намагається залякати світ випробуваннями "Буревісника".