Разведданные от США для Украины: Зеленский сделал заявление

Соединенные Штаты Америки снова делятся с Украиной разведданными.

Об этом интервью программе телеканала NBC Meet the Press заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

В частности, речь идет о предупреждениях о запусках российских баллистических ракет. Ранее политик говорил, что администрация Дональда Трампа допускала прекращение обмена разведданными, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.

По его словам, этот процесс был заблокирован "на некоторое время".

Он также выразил надежду на то, что на этой неделе могут состояться переговоры с американской стороной.

12 октября Россия нанесла удар баллистикой по Киеву, и не было ни одного предупреждения от партнеров о запуске.

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Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружили ракеты с помощью радаров уже во время атаки: информации об их запусках с территории РФ не поступало. По словам мэра Виталия Кличко, в Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском — в складское здание.

Этот удар произошел на фоне новых угроз Вашингтона прекратить обмен разведданными с Украиной. По информации Financial Times, во время переговоров в Майами представители Дональда Трампа предупредили украинскую делегацию о возможном прекращении обмена, если Киев не остановит атаки на российские НПЗ.

В то же время президент США объявил о достижении договоренности с Москвой о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко призвал украинцев воздержаться от публичной критики президента США Дональда Трампа и его партии в преддверии выборов. Он подчеркнул, что Украина зависит от американской помощи, в частности от разведывательных данных, финансовой поддержки и спутниковой связи Starlink.

Напомним, как Ричард Брэнсон отреагировал на ограничение Starshield для Украины.

Также сообщалось, почему президент США встает на сторону агрессора.