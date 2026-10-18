Розвіддані від США для України: Зеленський зробив заяву

Сполучені Штати Америки знову діляться з Україною розвідданими.

Про це в інтерв’ю програмі телеканалу NBC "Meet the Press" заявив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

Зокрема, йдеться про попередження щодо запусків російських балістичних ракет. Раніше політик заявляв, що адміністрація Дональда Трампа не виключала припинення обміну розвідданими, якщо Київ продовжить наносити удари по російських НПЗ.

За його словами, цей процес було заблоковано "на деякий час".

Він також висловив надію на те, що цього тижня можуть відбутися переговори з американською стороною.

12 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву, і від партнерів не надійшло жодного попередження про запуск.

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Військово-повітряні сили повідомили, що виявили ракети за допомогою радарів уже під час атаки: інформації про їхні запуски з території РФ не надходило. За словами мера Віталія Кличка, у Дніпровському районі ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському — у складську будівлю.

Цей удар стався на тлі нових погроз Вашингтона припинити обмін розвідданими з Україною. За інформацією Financial Times, під час переговорів у Маямі представники Дональда Трампа попередили українську делегацію про можливе припинення обміну, якщо Київ не зупинить атаки на російські НПЗ.

Водночас президент США оголосив про досягнення домовленості з Москвою щодо поставок російського дизельного палива на світовий ринок.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко закликав українців утриматися від публічної критики президента США Дональда Трампа та його партії напередодні виборів. Він наголосив, що Україна залежить від американської допомоги, зокрема від розвідувальних даних, фінансової підтримки та супутникового зв’язку Starlink.

Нагадаємо, як Річард Бренсон відреагував на обмеження Starshield щодо України.

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