Річард Бренсон відреагував на обмеження Starshield для України: "Куди ще гірше?"

Британський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон не міг не звернути увагу на дії Білого дому та обмеження роботи системи Starshield для українських військових.

У дописі на LinkedIn він заявив, що адміністрація Трампа пішла шляхом потурання автократам і диктаторам, ставлячи їхні особисті примхи вище за інтереси американського народу та всього вільного світу.

"Чим же Путін так приваблює президента Трампа, що той перед ним підлещується? Як союзники Америки зможуть знову довіряти цій адміністрації, якщо зараз, у період війни та страждань, вона відвертається від них?" — дивується 76-річний Бренсон.

Він наголосив, що обмеження роботи систем Starlink/Starshield та незрозуміла відсутність попереджень про російські ракетні удари вже призвели до безглуздих жертв серед мирного населення України.

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"Куди ще гірше?" — запитує він.

Бренсон переконаний, що європейські лідери мають подолати шок, спричинений нещодавніми діями Трампа, і взяти ініціативу у свої руки.

"Мова йде не лише про суверенітет України, а й про свободу власне Європи. І те, і інше варте того, щоб за них боротися. Зараз потрібно розглядати будь-які варіанти: від передачі Україні заморожених російських активів до поставок сучасних систем озброєння — наприклад, німецьких ракет Taurus", — йдеться у публікації.

Підприємець наголошує: не можна допустити, "щоб вільний світ був зруйнований прямо на наших очах".

У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо офіційно підтвердив, що Україні було закрито доступ до мережі, однак спростував інформацію про те, що саме Білий дім віддав наказ уповільнити роботу Starlink.

Він пояснив, що Starlink — це комерційний продукт. Starshield, у свою чергу, є оборонним продуктом, який використовується американськими Збройними силами.

"Наразі він недоступний для України, і зараз тривають обговорення щодо того, як саме Україна хотіла б його використовувати", — заявив чиновник.

Проблеми зі Starlink в Україні: що відомо

Цього тижня українські офіційні особи заявили, що термінали Starlink військового призначення перестали працювати в Україні під час встановлення на об’єктах, що рухаються з великою швидкістю. Це створило перешкоди для використання українських безпілотників, які покладаються на дані цієї системи для бортового наведення.

Starlink вкрай необхідний для двох цілей — нанесення ударів середньої дальності по позиціях і тилах РФ, а також перехоплення реактивних "шахедів"

Пізніше Сергій Стерненко написав, що швидкість взагалі знизилася до 60–70 км.

Проблеми зі зв’язком підтвердили військові, зазначивши, що через це довелося скасувати частину раніше запланованих місій.

14 жовтня Зеленський закликав Маска відновити роботу Starlink в Україні. Він заявив, що через проблеми зі зв’язком в Україні можуть загинути багато людей. Також, за його словами, через позицію США наша країна ризикує втратити сильного партнера, а американська влада, на його думку, ризикує опинитися на неправильній стороні історії.

"Ми втрачаємо, втрачаємо сильного партнера. Це моя думка", — сказав політик в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Пізніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров написав, що зв’язок на фронті почав відновлюватися.

У Конгресі США виявили зацікавленість у проблемах із зв’язком Starlink у ЗСУ. Сенатор-республіканець Том Тілліс ініціював розслідування щодо Пентагону.

У свою чергу, Єврокомісія планує на початку 2027 року включити комерційні супутникові потужності до програми Govsatcom. Це має заповнити прогалину до 2029 року, коли повністю почне функціонувати європейське угруповання IRIS².

Нагадаємо, з Вашингтона особисто дзвонили Драпатому та Палісі з погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів по російських НПЗ.