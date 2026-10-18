Ричард Брэнсон отреагировал на ограничение Starshield для Украины: "Куда уж хуже?"

Британский миллиардер и филантроп, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон не смог обойти вниманием действия Белого дома и ограничение работы системы Starshield для украинских военных.

В публикации на LinkedIn он заявил, что администрация Трампа встала на путь потакания автократам и диктаторам, ставя их личные прихоти выше интересов американского народа и всего свободного мира.

"Чем же так привлекает президента Трампа Путин, что тот перед ним заискивает? Как союзники Америки смогут снова доверять этой администрации, если сейчас, в период войны и страданий, она поворачивается к ним спиной?" — недоумевает 76-летний Брэнсон.

Он подчеркнул, что ограничение работы систем Starlink/Starshield и необъяснимое отсутствие предупреждений о российских ракетных ударах уже привели к бессмысленным жертвам среди мирного населения Украины.

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"Куда уж хуже?" — спрашивает он.

Брэнсон уверен, что европейские лидеры должны преодолеть шок, вызванный недавними действиями Трампа, и взять инициативу в свои руки.

"Речь идет не только о суверенитете Украины, но и о свободе самой Европы. И то, и другое стоит того, чтобы за них бороться. Сейчас нужно рассматривать любые варианты: от передачи Украине замороженных российских активов до поставок современных систем вооружения — например, немецких ракет Taurus", — говорится в публикации.

Предприниматель подчеркивает: нельзя допустить, "чтобы свободный мир был разрушен прямо у нас на глазах".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что Украине был закрыт доступ к сети, однако опроверг информацию о том, что именно Белый дом отдал приказ замедлить работу Starlink.

Он пояснил, что Starlink — это коммерческий продукт. Starshield, в свою очередь, является оборонным продуктом, который используется американскими Силами обороны.

"В настоящее время он недоступен для Украины, и сейчас ведутся обсуждения о том, как именно Украина хотела бы его использовать", — заявил чиновник.

Проблемы со Starlink в Украине: что известно

На этой неделе украинские официальные лица заявили, что терминалы Starlink военного назначения перестали работать в Украине при установке на быстродвижущиеся объекты. Это создало помехи для использования украинских беспилотников, которые полагаются на данные системы для бортового наведения.

Starlink крайне необходим для двух целей — нанесения ударов средней дальности по позициям и тылам РФ, а также перехвата реактивных "шахедов"

Позже Сергей Стерненко написал, что скорость и вовсе упала до 60-70 км.

Проблемы со связью подтвердили военные, отметив, что из-за этого пришлось отменить часть ранее запланированных миссий.

14 октября Зеленский призвал Маска возобновить работу Starlink в Украине. Он заявил, что из-за проблем со связью в Украине могут погибнуть много людей. Также, по его словам, из-за позиции США наша страна рискует потерять сильного партнера, а американские власти, по его мнению, рискуют оказаться на неправильной стороне истории.

"Мы теряем, теряем сильного партнера. Это мое мнение", — сказал политик в интервью Пирсу Моргану.

Позже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров написал, что связь на фронте начала восстанавливаться.

В Конгрессе США проявили интерес к проблемам со связью Starlink в ВСУ. Сенатор-республиканец Том Тиллис инициировал расследование в отношении Пентагона.

В свою очередь Еврокомиссия планирует в начале 2027 года включить коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom. Это должно восполнить пробел до 2029 года, когда полностью начнет функционировать европейская группировка IRIS².

Напомним, из Вашингтона лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.