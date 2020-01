Китай приостанавливает работу туроператоров из-за распространения коронавируса

Чрезвычайные меры КНР сильно отразятся на экономике

Власти Китая распорядились о приостановке продаж внутренних и международных туристических пакетов всеми туроператорами страны. Тем самым, Пекин принимает чрезвычайные меры, пытаясь остановить распространение нового коронавируса, в результате которого уже погибли 25 и заболели сотни человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство культуры и туризма КНР приказало туристическим компаниям прекратить продажу туристических пакетов начиная с пятницы. Это происходит в то время, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за рубежом в преддверии празднования лунного Нового года.

Издание отмечает, что такой шаг Китая сильно отразится на экономике. Китайские туристы являются крупным источником доходов в туристической отрасли. Только в 2018 году на путешествия ими было потрачено 130 миллиардов долларов.

В дополнение к туроператорам, таким как China International Travel Service Corp. и UTour Group Co., от этого решения пострадают китайские авиакомпании. Акции Air China Ltd., China Southern Airlines Co. и China Eastern Airlines Corp. уже существенно упали после вспышки вируса.

Издание пишет, что влияние коронавируса на уровень мировой экономики может быть еще более широким, так как китайские туристы являются крупнейшими в мире покупателями предметов роскоши в зарубежных поездках, начиная от модных часов и заканчивая сумочками.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне китайского Нового года в Китае были закрыты как минимум восемь городов с населением около 25 миллионов человек из-за неизвестного коронавируса.