Россия ответила на заявления Украины о "воровстве" Королева

В Twitter продолжаются взаимные обвинения Украины и России в воровстве наследия ракетостроителя и конструктора Сергея Павловича Королева. Так, аккаунт России в Twitter в шутливой форме прокомментировал реакцию Украины на российский пост о дне рождения Королёва, опубликовав гифку из известного советского мультфильма 1982 года "Жил был пёс".

Twitter-аккаунт Украины, который ведет МИД Украины, ранее написал, что Королев "называл себя украинцем", родился в Житомире и вырос в Нежине и Киеве. А в России он отбыл шесть лет по обвинению в "контрреволюционной деятельности".

Theft alarm 🚨🚨🚨 Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was Born: 🇺🇦Zhytomyr Raised: 🇺🇦Nizhyn & 🇺🇦Kyiv Studied: 🇺🇦Odesa & 🇺🇦Kyiv Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: 🇷🇺Moscow, 🇷🇺Kolyma, 🇷🇺Kazan https://t.co/iILDlX1cX3

Российская сторона отреагировала мультфильмом и сообщением: "Это реальное воровство или Украина начала дорожить советским наследием?".

Real 🚨Theft alarm 🚨 or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF🇺🇦 was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN