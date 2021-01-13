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Россия ответила на заявления Украины о "воровстве" Королева

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Россия, Сергей Королев, Мультфильм, Воровство, Twitter
Фото: пресс-служба Роскосмоса | Сергей Королев

Российская сторона вспомнила мультфильм "Жил-был пес".

В Twitter продолжаются взаимные обвинения Украины и России в воровстве наследия ракетостроителя и конструктора Сергея Павловича Королева. Так, аккаунт России в Twitter в шутливой форме прокомментировал реакцию Украины на российский пост о дне рождения Королёва, опубликовав гифку из известного советского мультфильма 1982 года "Жил был пёс".

Twitter-аккаунт Украины, который ведет МИД Украины, ранее написал, что Королев "называл себя украинцем", родился в Житомире и вырос в Нежине и Киеве. А в России он отбыл шесть лет по обвинению в "контрреволюционной деятельности".

Российская сторона отреагировала мультфильмом и сообщением: "Это реальное воровство или Украина начала дорожить советским наследием?".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил владельца компаний "SpaceX" и "Tesla" американского миллиардера Илона Маска в Украину. Президент ответил на публикацию известного американского бизнесмена, который ранее выразил свое почтение украинскому ученому-ракетостроителю Сергею Королеву.

Чтобы пояснить предпосылки своего обращения, Зеленский "репостнул" публикацию американца, оставленную тем в понедельник, 11 января. В своем посте Маск рассказал, что пообщался с семьей Королева и подчеркнул, что украинский инженер "был одним из лучших".

Кроме того, чтобы продемонстрировать свою погруженность в тему, американский бизнесмен дописал к своему статусу на украинском и русском языках: "Корольов / Королёв".