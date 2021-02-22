"РФ – сосед, который действует как противник": ЕС объявил о расширении санкций против Москвы

Принятые на встрече 27 глав европейских дипломатов в Брюсселе, санкции будут введены против четырех должностных лиц.

Европейский союз введет санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на преследование оппозиционера Алексея Навального и подавление протестов. Как в понедельник, 22 февраля сообщает Reuters, об этом договорились 27 глав МИД стран сообщества.

По словам двух дипломатов, которые присутствовали на встрече, имена российских должностных лиц не назывались, однако это будут глава Следственного комитета РФ (Александр Бастрыкин), директор Федеральной службы исполнения наказаний (Александр Калашников), глава Росгвардии (Виктор Золотов) и Генпрокурор (Игорь Краснов).

При этом, как пишет ТАСС, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи провел пресс-конференцию, во время которой заявил следующее: "В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".

По его словам, главы МИД стран ЕС решили рассматривать РФ как соседа, который действует как противник.

"Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом", – сказал он, говоря о новом подходе к России.

Вводить санкции против российских бизнесменов министры отказались из-за отсутствия на это юридических оснований.

Как сообщалось ранее, Германия призвала ЕС ввести санкции против РФ за преследование Навального.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который прибыл в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, призвал своих коллег ввести санкции против российских чиновников, которые ответственны за арест оппозиционера Алексея Навального и расправу над участниками акций протеста.

Как сообщалось ранее, 27 глав МИД стран Европейского союза в понедельник, 22 февраля, обсудят реакцию сообщества на игнорирование российскими судами решения Европейского суда по правам человека по делу Алексея Навального.

Отметим, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

2 февраля акции в поддержку оппозиционера начались в Москве и в Питере. В столице силовики проводили задержания протестующих.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.