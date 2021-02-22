"РФ — сусід, який діє як противник": ЄС оголосив про розширення санкцій проти Москви

Прийняті на зустрічі 27 голів європейських дипломатів у Брюсселі, санкції будуть введені проти чотирьох посадових осіб.

Європейський союз введе санкції щодо чотирьох високопоставлених російських чиновників у відповідь на переслідування опозиціонера Олексія Навального і придушення протестів. Як у понеділок, 22 лютого повідомляє Reuters, про це домовилися 27 голів МЗС країн спільноти.

За словами двох дипломатів, які були присутні на зустрічі, імена російських посадових осіб не називалися, проте це будуть голова Слідчого комітету РФ (Олександр Бастрикін), директор Федеральної служби виконання покарань (Олександр Калашников), голова Росгвардії (Віктор Золотов) і Генпрокурор (Ігор Краснов ).

При цьому, як пише ТАСС, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі провів прес-конференцію, під час якої заявив таке: "У відповідь на події щодо Навального ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. сподіваюся це станеться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень".

За його словами, голови МЗС країн ЄС вирішили розглядати РФ як сусіда, який діє як противник.

"Ми повинні визначити модель, щоб уникнути постійної конфронтації із сусідами, які вирішили діяти протилежним чином", — сказав він, кажучи про новий підхід до Росії.

Вводити санкції проти російських бізнесменів міністри відмовилися через відсутність на це юридичних підстав.

Як повідомлялося раніше, Німеччина закликала ЄС ввести санкції проти РФ за переслідування Навального.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який прибув до Брюсселя на зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу, закликав своїх колег ввести санкції проти російських чиновників, які відповідальні за арешт опозиціонера Олексія Навального і розправу над учасниками акцій протесту.

Як повідомлялося раніше, 27 голів МЗС країн Європейського союзу в понеділок, 22 лютого, обговорять реакцію спільноти на ігнорування російськими судами рішення Європейського суду з прав людини у справі Олексія Навального.

Зазначимо, 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.

2 лютого акції на підтримку опозиціонера почалися в Москві і в Пітері. У столиці силовики проводили затримання учасників протесту.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії і Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.