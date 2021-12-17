В Кракове чиновник пытался принудить коллегу к сексу с участником делегации из Львова

Заместитель мэра Славомир Петшик, рассказала женщина, намеревался таким образом "расплатиться" с украинцами за помощь.

После визита членов львовского городского совета в Краков, в Польше разгорелся секс-скандал. Заместитель главы Кракова Славомир Петшик якобы принуждал депутата краковского горсовета Алисию Щептаньскую к сексу с украинскими коллегами. С громким заявлением выступила сама депутат, подав жалобу в дисциплинарную комиссию магистрата, рассказывает издание Wyborcza.pl.

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[ + – ] Алисия Щептанськая

Женщина утверждает, что во время визита львовской делегации заместитель мэра убеждал ее заняться сексом с одним из украинцев. Таким образом он якобы хотел расплатиться за некие услуги, предоставляемые львовянами. О каких именно услугах идет речь, женщина не указала.

После разгоревшегося секс-скандала Славомир Петшик написал на своей странице в Facebook, что сожалеет о сложившейся ситуации, так как использовал неправильные выражения в ходе встречи и был превратно истолкован Щептаньской.

[ + – ] Славомир Петшик извинился за свои слова

Ранее Фокус рассказывал о том, что родственник королевы Елизаветы II получил срок за сексуальное домогательство.

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