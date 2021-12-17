У Кракові чиновник намагався примусити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова

Заступник мера Славомир Петшик, розповіла жінка, мав намір у такий спосіб "розплатитися" з українцями за допомогу.

Після візиту членів львівської міської ради до Кракова в Польщі розгорівся секс-скандал. Заступник голови Кракова Славомир Петшик нібито примушував депутатку краківської міськради Алісію Щептанську до сексу з українськими колегами. З гучною заявою виступила сама депутатка, подавши скаргу до дисциплінарної комісії магістрату, розповідає видання Wyborcza.pl.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Алісія Щептанська

Жінка стверджує, що під час візиту до львівської делегації заступник мера переконував її зайнятися сексом з одним з українців. Так, він нібито хотів розплатитися за деякі послуги, що надаються львів'янами. Про які саме послуги йдеться, жінка не вказала.

Після секс-скандалу, що розгорівся, Славомир Петшик написав на своїй сторінці у Facebook, що жалкує про ситуацію, що склалася, оскільки використав неправильні висловлювання в процесі зустрічі та був хибно витлумачений Щептанською.

[ + – ] Славомир Петшик вибачився за свої слова

Раніше Фокус розповідав, що родич королеви Єлизавети II отримав термін за сексуальне домагання.

Також ми повідомляли про те, чому в Україні нікого не лякають скандали на ґрунті харасменту.