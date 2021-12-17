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У Кракові чиновник намагався примусити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова

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секс-скандал, Польща, Україна, харрасмент
Фото: krakow.wyborcza.pl | Славомир Петшик та Алісія Щептанська

Заступник мера Славомир Петшик, розповіла жінка, мав намір у такий спосіб "розплатитися" з українцями за допомогу.

Після візиту членів львівської міської ради до Кракова в Польщі розгорівся секс-скандал. Заступник голови Кракова Славомир Петшик нібито примушував депутатку краківської міськради Алісію Щептанську до сексу з українськими колегами. З гучною заявою виступила сама депутатка, подавши скаргу до дисциплінарної комісії магістрату, розповідає видання Wyborcza.pl.

Алісія Щептанська
Алісія Щептанська

Жінка стверджує, що під час візиту до львівської делегації заступник мера переконував її зайнятися сексом з одним з українців. Так, він нібито хотів розплатитися за деякі послуги, що надаються львів'янами. Про які саме послуги йдеться, жінка не вказала.

Після секс-скандалу, що розгорівся, Славомир Петшик написав на своїй сторінці у Facebook, що жалкує про ситуацію, що склалася, оскільки використав неправильні висловлювання в процесі зустрічі та був хибно витлумачений Щептанською.

Славомир Петшик вибачився за свої слова
Славомир Петшик вибачився за свої слова

Раніше Фокус розповідав, що родич королеви Єлизавети II отримав термін за сексуальне домагання.

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