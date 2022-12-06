В Индонезии запретили внебрачный секс: иностранцы могут оказаться в тюрьме

Парламент принял поправку к уголовному кодексу — за секс до брака можно лишиться свободы на 1 год, а за сожительство — до 6 месяцев. Норма запрещает пропаганду противозачаточных средств, клевету на президента и чиновников.

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Парламент Индонезии 6 декабря принял новую поправку к уголовному кодексу, которая вводит уголовную ответственность за внебрачный секс. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Действие поправки распространяется на граждан Индонезии и иностранцев. За секс до брака можно сесть в тюрьму на срок до года, а за сожительство — до 6 месяцев.

Одновременно новая норма запрещает пропаганду противозачаточных средств, клевету на президента и государственные учреждения Индонезии.

"Граждане страны могут быть приговорены к 10 годам тюремного заключения за связь с организациями, исповедующими марксистско-ленинскую идеологию, и к 4 годам лишения свободы за распространение идей коммунизма", — отметили журналисты.

Новый Уголовный кодекс ждет утверждения президента Индонезии Джоко Видодо. Заместитель министра юстиции и прав человека Эдвард Хиари говорит, что закон вступит в силу через 3 года.

Исламизация Индонезии

Правозащитники предупреждают, что в Индонезии, крупнейшей в мире стране с населением более 270 миллионов человек, наблюдается увеличение популярности идей исламского консерватизма.

Строгие исламские законы действуют в некоторых частях страны. В полуавтономной провинции Ачех запрещены алкоголь и азартные игры. В некоторых регионах практикуют публичные порки за ряд правонарушений — гомосексуальность и супружескую измену.

[ + – ] В некоторых регионах Индонезии практикуют публичные порки

Изменения в Уголовном кодексе встревожили правозащитников и представителей туриндустрии, которые обеспокоены их возможным влиянием на туризм. В преддверии голосования правозащитные группы и критики предупредили, что новый кодекс "непропорционально затронет женщин" и еще больше ограничит права человека и свободы в стране.

"Мы наблюдаем огромный провал в тяжелом прогрессе Индонезии по защите прав человека и основных свобод после революции 1998 года. Этот уголовный кодекс вообще не должен был приниматься", — сказал исполнительный директор Amnesty International в Индонезии Усман Хамид.

Остров Бали в значительной степени зависит от доходов от туризма и до сих пор восстанавливается после коронакризиса. Председатель Ассоциации индонезийских туристических агентств (ASITA) в Бали Путу Винастра сказал, что новые законы заставят иностранцев дважды подумать перед тем, как поехать в Индонезию.

"Закон будет очень проблематичным. Если эти нормы действительно реализуют, туристы могут быть оказаться в тюрьме", — прокомментировал он.

Напомним, что в Индонезии в ноябре произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни более 160 человек. Большинство погибших — дети.

Индонезийские власти в прошлом году отказались пускать туристов на остров Бали из-за стремительного распространения штамма коронавируса "дельта". Люди умирали на острове, так и не дождавшись медицинской помощи.