В Індонезії заборонили позашлюбний секс: іноземці можуть опинитися у в'язниці

Парламент ухвалив поправку до кримінального кодексу — за секс до шлюбу можна позбутися волі на 1 рік, а за співжиття — до 6 місяців. Норма забороняє пропаганду протизаплідних засобів, наклеп на президента й чиновників.

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Парламент Індонезії 6 грудня ухвалив нову поправку до кримінального кодексу, яка запроваджує кримінальну відповідальність за позашлюбний секс. Про це повідомило агентство Associated Press.

Дія поправки поширюється на громадян Індонезії та іноземців. За секс до шлюбу можна сісти у в'язницю терміном до року, а за співжиття — до 6 місяців.

Одночасно нова норма забороняє пропаганду протизаплідних засобів, наклеп на президента й державні установи Індонезії.

"Громадяни країни можуть бути засуджені до 10 років ув'язнення за зв'язок із організаціями, які сповідують марксистсько-ленінську ідеологію, та до 4 років позбавлення волі за поширення ідей комунізму", — зазначили журналісти.

Новий Кримінальний кодекс чекає на затвердження президента Індонезії Джоко Відодо. Заступник міністра юстиції та прав людини Едвард Хіарі каже, що закон набуде чинності через 3 роки.

Ісламізація Індонезії

Правозахисники попереджають, що в Індонезії, найбільшій у світі країні з населенням понад 270 мільйонів людей, спостерігається збільшення популярності ідей ісламського консерватизму.

Суворі ісламські закони діють у деяких частинах країни. У напівавтономній провінції Ачех заборонено алкоголь і азартні ігри. У деяких регіонах практикують публічні покарання за низку правопорушень — гомосексуальність і подружню зраду.

[ + – ] У деяких регіонах Індонезії практикують публічні покарання

Зміни в Кримінальному кодексі стривожили правозахисників і представників туріндустрії, які стурбовані їхнім можливим впливом на туризм. Напередодні голосування правозахисні групи та критики попередили, що новий кодекс "непропорційно торкнеться жінок" і ще більше обмежить права людини та свободи в країні.

"Ми спостерігаємо величезний провал у тяжкому прогресі Індонезії щодо захисту прав людини й основних свобод після революції 1998 року. Цей кримінальний кодекс взагалі не повинен був ухвалюватися", — сказав виконавчий директор Amnesty International в Індонезії Усман Хамід.

Острів Балі значною мірою залежить від прибутків від туризму й досі відновлюється після коронакризи. Голова Асоціації індонезійських туристичних агенцій (ASITA) у Балі Путу Вінастра сказав, що нові закони змусять іноземців двічі подумати перед тим, як поїхати в Індонезію.

"Закон буде дуже проблематичним. Якщо ці норми справді реалізують, туристи можуть опинитися у в'язниці", — прокоментував він.

Нагадаємо, що в Індонезії в листопаді стався потужний землетрус, який забрав життя понад 160 людей. Більшість загиблих — діти.

Індонезійська влада минулого року відмовилася пускати туристів на острів Балі через стрімке поширення штаму коронавірусу "дельта". Люди вмирали на острові, так і не дочекавшись медичної допомоги.