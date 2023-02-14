Украинские спасатели показали кадры спасения первой жизни в Турции (фото, видео)

Как рассказал глава ГСЧС Сергей Крук, на 9-й день после землятресения из-под завалов в провинции Хатай достали выжившую женщину.

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Украинские спасатели в Турции на 9-й день после мощного землетрясения помогли найти и достали из-под завалов выжившую женщину. Кадры спасения во вторник, 14 февраля, опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.

"Это произошло в секторе R в г. Антакья, где группа Сводного отряда ГСЧС выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых трудных направлений.Спасибо личному составу за самоотверженность!", — написал Крук на своей Facebook-страничке.

Сводный отряд ГСЧС в Турции

Напомним, 7 февраля, на следующий день после масштабного землетрясения, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Украинский лидер пообещал отправить в Турцию поисково-спасательный отряд и технику для ликвидации последствий землетрясения.

8 февраля в ГСЧС сообщили о том, что первая группа спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыла в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сводный отряд ГСЧС включает в себя спасателей Мобильного спасательного центра быстрого реагирования, пожарных, медиков, а также кинологические расчеты Межрегионального центра быстрого реагирования.

10 февраля украинские спасатели показали первые кадры разбора завалов в провинции Хатай. На тот момент сообщалось, что с начала работ сотрудники ГСЧС обследовали 61 здание и разобрали 35 завалов для поиска пострадавших.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Согласно последним данным, стихийное бедствие унесло жизни более 8 тысяч человек. Общее число пострадавших составляет более 40 тысяч человек.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции в провинции Хатай в городе Антакья в результате масштабного землетрясения погибла семья из Украины — жительница Запорожья Юлия Петрова с сыновьями 5 и 10 лет.

14 февраля в МИД Украины сообщили, что в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья.

Также напомним 14 февраля юге-западе Румынии снова произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов. Оно оказалось еще сильнее, чем то, которое было накануне.