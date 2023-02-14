Українські рятувальники показали кадри порятунку першого життя у Туреччині (фото, відео)

Як розповів голова ДСНС Сергій Крук, на 9-й день після землетрусу з-під завалів у провінції Хатай дістали вижилу жінку.

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Українські рятувальники в Туреччині на 9-й день після потужного землетрусу допомогли знайти і дістали з-під завалів вижилу жінку. Кадри порятунку у вівторок, 14 лютого, опублікував голова ДСНС Сергій Крук.

"Це сталося в секторі R у м. Антак'я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків. Дякую особовому складу за самовідданість!" — написав Крук на своїй Facebook-сторінці.

Зведений загін ДСНС у Туреччині

Нагадаємо, 7 лютого, наступного дня після масштабного землетрусу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Український лідер пообіцяв відправити в Туреччину пошуково-рятувальний загін і техніку для ліквідації наслідків землетрусу.

8 лютого у ДСНС повідомили про те, що перша група рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибула до Туреччини для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу. Зведений загін ДСНС враховує рятувальників Мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежників, медиків, а також кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування.

10 лютого українські рятувальники показали перші кадри розбору завалів у провінції Хатай. На той момент повідомлялося, що з початку робіт співробітники ДСНС обстежили 61 будівлю та розібрали 35 завалів для пошуку постраждалих.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Згідно з останніми даними, стихійне лихо забрало життя понад 8 тисяч людей. Загальна кількість постраждалих становить понад 40 тисяч людей.

Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За оцінками Геологічної служби США, економічні витрати землетрусу Туреччини можуть досягти 2% ВВП.

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині в провінції Хатай у місті Антак'я внаслідок масштабного землетрусу загинула родина з України — мешканка Запоріжжя Юлія Петрова із синами 5 та 10 років.

14 лютого в МЗС України повідомили, що внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя.

Також нагадаємо, що 14 лютого на півдні-заході Румунії знову стався землетрус, магнітуда якого склала 5,7 балів. Він виявився ще сильнішим, ніж те, що було напередодні.