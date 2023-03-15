"Могу помочь": убийца вернулся на место преступления, чтобы похвастаться перед полицией (видео)

В сети появилось видео, где убийца возвращается на место преступления и хвастается перед полицией, что он "знает, что там произошло".

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25 июля прошлого года в британском городе Челмсфорд 26-летний Марек Хекко убил 44-летнего Адриана Эллингфорда, нанеся два удара ножом в спину жертвы. Об этом сообщает Ladbible.

Когда полицейские работали на месте происшествия к ним подошел выпивший мужчина с бутылкой алкоголя в руках. Он постоянно хвастался перед офицерами, что знает, что произошло и что может помочь. Когда сотрудники правоохранительных органов спросили его имя, тот в грубой форме ответил, что не собирается представляться продолжая твердить, что без него они не справятся.

"Я могу помочь. Я нужен вам, чтобы понять, что произошло. Если у вас нет меня, вы не знаете, что произошло", — говорил убийца.

Дальше поведение мужчины стало более агрессивным по отношению к офицеру. Хекко был задержан на месте, а позже обвинен в убийстве.

Мужчина преследовал свою бывшую девушку, она была с пострадавшим в ночь его смерти Фото: Essex Police

В ходе судебного процесса, начавшегося 13 февраля в Королевском суде Челмсфорда, мужчина пытался утверждать, что он пришел на место преступления после того, как услышал о происшествии в новостях, но на момент его появления не было никаких сообщений или информации об этом преступлении.

В ходе судебного заседания стало известно, что Хекко преследовал свою бывшую девушку, и она была с Эллингфордом в ночь его смерти. Менее чем через сутки присяжные признали его виновным в убийстве. Во вторник 14 марта мужчина был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 26 лет.

Ранее Фокус писал, что женщина била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в насилии. Теперь ее ждет тюрьма. В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле. В своем посте девушка утверждала, что некие злоумышленники избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.

Также сообщалось, что похороны закончились массовой дракой двух враждующих семей. Полиция арестовала семерых мужчин. Два человека получили серьезные ранения. Одним из них был подросток, который оказался в больнице с ножевыми ранениями.