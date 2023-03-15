"Можу допомогти": вбивця повернувся на місце злочину, щоб похвалитися перед поліцією (відео)

У мережі з'явилося відео, де вбивця повертається на місце злочину та хвалиться перед поліцією, що він "знає, що там сталося".

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25 липня минулого року в британському місті Челмсфорд 26-річний Марек Хекко вбив 44-річного Адріана Еллінгфорда, завдавши двох ударів ножем у спину жертви. Про це повідомляє Ladbible.

Коли поліцейські працювали на місці пригоди до них підійшов чоловік, що випив, з пляшкою алкоголю в руках. Він постійно вихвалявся перед офіцерами, що знає, що сталося і що може допомогти. Коли правоохоронці запитали його ім'я, той у грубій формі відповів, що не збирається представлятися продовживши твердити, що без нього вони не впораються.

"Я можу допомогти. Я потрібний вам, щоб зрозуміти, що сталося. Якщо у вас немає мене, ви не знаєте, що сталося", — говорив убивця.

Далі поведінка чоловіка стала більш агресивною стосовно офіцера. Хекко був затриманий на місці, а згодом звинувачений у вбивстві.

Чоловік переслідував свою колишню дівчину, вона була із постраждалим у ніч його смерті. Фото: Essex Police

Під час судового процесу, що розпочався 13 лютого в Королівському суді Челмсфорда, чоловік намагався стверджувати, що він прийшов на місце злочину після того, як почув про подію в новинах, але на момент його появи не було жодних повідомлень чи інформації про цей злочин.

Під час судового засідання стало відомо, що Хекко переслідував свою колишню дівчину, і вона була з Еллінгфордом у ніч його смерті. Менш як за добу присяжні визнали його винним у вбивстві. У вівторок 14 березня чоловіка було засуджено до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 26 років.

Раніше Фокус писав, що жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у насильстві. Тепер на неї чекає в'язниця. У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фотографій у соціальній мережі Фейсбук. На фотографіях були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі. У своєму посту дівчина стверджувала, що деякі зловмисники б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.

Також повідомлялося, що похорон закінчився масовою бійкою двох сімей що ворогують. Поліція заарештувала сімох чоловіків. Двоє людей отримали серйозні поранення. Одним із них був підліток, який опинився в лікарні з ножовими пораненнями.