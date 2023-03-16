Заработала целое состояние: британка провернула преступную аферу более 1000 раз

Нариндер Каур обменивала украденные в магазинах вещи на наличные средства, "заработав" таким преступным способом более 500 000 фунтов стерлингов (22 млн гривен).

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В Великобритании 53-летняя Нариндер Каур, также известная как Нина Тиара, воровала товары на прилавках, а затем обманом требовала вернуть деньги за то, чего никогда не покупала. Об этом сообщает The Mirror.

В период с июля 2015 года по февраль 2019 года женщина совершила более 1000 ограблений магазинов в разных городах страны. Мошенницу заметили благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали ее действия. Она заходила в магазины, брала товары с полок и не оплачивала их, притворяясь, что уже приобрела их ранее.

Таким образом Нариндер Каур удалось обогатиться более чем на 500 000 фунтов стерлингов (22 млн гривен).

Нариндер Каур удалось обогатиться более чем на 500 000 фунтов стерлингов (22 млн гривен) Фото: CPS

"Женщина изменила свое имя на законных основаниях и открыла новые банковские счета и кредитные карты под вторым именем во избежание разоблачения. Теперь ей по праву грозит серьезный приговор за ее преступления и обвинение будет стремиться возместить столько же ее нечестно полученных доходов, сколько позволит закон", — заявил старший прокурор в Уэст-Мидлендсе Джованни Д'Алессандро.

Нариндер Каур была признана виновной по 26 обвинениям, среди которых мошенничество, хранение и передача преступно приобретенного имущества.

Ранее Фокус писал, что убийца вернулся на место преступления, чтобы похвастаться перед полицией. В сети появилось видео, где мужчина возвращается на место преступления и хвастается перед полицией, что он "знает, что там произошло".

Также сообщалось, что британка била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в насилии. В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле. В своем посте девушка утверждала, что некие злоумышленники избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.