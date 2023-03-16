Заробила цілий статок: британка провернула злочинну аферу понад 1000 разів

Наріндер Каур обмінювала вкрадені в магазинах речі на готівку, "заробивши" у такий злочинний спосіб понад 500 000 фунтів стерлінгів (22 млн гривень).

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У Великій Британії 53-річна Наріндер Каур, також відома як Ніна Тіара, крала товари на прилавках, а потім обманом вимагала повернути гроші за те, чого ніколи не купувала. Про це повідомляє The Mirror.

У період із липня 2015 року до лютого 2019 року жінка здійснила понад 1000 пограбувань магазинів у різних містах країни. Шахрайку помітили завдяки камерам відеоспостереження, які зафіксували її дії. Вона заходила в магазини, брала товари з полиць і не оплачувала їх, вдаючи, що вже придбала їх раніше.

Так Наріндер Каур вдалося збагатитися більш ніж на 500 000 фунтів стерлінгів (22 млн гривень).

Наріндер Каур вдалося збагатитися більш ніж на 500 000 фунтів стерлінгів (22 млн гривень) Фото: CPS

"Жінка змінила своє ім'я на законних підставах і відкрила нові банківські рахунки та кредитні картки під другим ім'ям, щоб уникнути викриття. Тепер їй по праву загрожує серйозний вирок за її злочини, і звинувачення прагнутиме відшкодувати стільки ж її нечесно отриманих доходів, скільки дозволить закон", — заявив старший прокурор у Вест-Мідлендсі Джованні Д'Алессандро.

Наріндер Каур була визнана винною за 26 звинуваченнями, серед яких шахрайство, зберігання та передача злочинно придбаного майна.

Раніше Фокус писав, що вбивця повернувся на місце злочину, щоб похвалитися перед поліцією. У мережі з'явилося відео, де чоловік повертається на місце злочину та хвалиться перед поліцією, що він "знає, що там сталося".

Також повідомлялося, що британка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у насильстві. У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фотографій у соціальній мережі "Фейсбук". На фотографіях були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі. У своєму пості дівчина стверджувала, що деякі зловмисники б'ють її та змушують відвідувати секс-вечірки.