"Железная челюсть": стоматолог для рекорда тянет зубами автомобиль весом 907 кг (видео)

Майк Фоули хочет протащить зубами автомобиль на 30 метров менее чем за 18,13 секунды, чтобы его имя вписали в Книгу рекордов Гиннесса.

Майк Фоули, стоматолог из Флориды (США), свободное от работы время тратит на необычные тренировки. Он хочет побить мировой рекорд по "самой быстрой 30-метровой тяге автомобиля". Об этом рассказыввает The Insider.

Мужчина, работающий в клинике Friendly Smiles Dental Care в Тампе, опубликовал в своем Instagram видео, на котором он запечатлен в действии. В начале этого года американец рассказал газете Tampa Bay Times, что он может протащить свой автомобиль весом 2 000 фунтов (907 кг) на 30 метров, но за 30 секунд, что не является желанным результатом.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, в ноябре прошлого года мужчина из Сирийской Арабской Республики смог протащить автомобиль на такую же дистанцию всего за 18,13 секунды, используя только свои зубы.

Фоули рассказал ABC Action News, что он с детства увлекался коллекционированием акульих зубов. Его интерес привел к тому, что он начал создавать такие творения, как акульи протезы, которые были признаны журналом Ripley's Believe It Or Not.

Сейчас он "развлекается" своим нынешним хобби, на которое его вдохновил акробатический цирк, где артисты висят на трапеции, используя загубник.

"Они кусали эту кожаную насадку и висели на зубах, и это называлось "железной челюстью", потому что для того, чтобы это выдержать, нужна была сильная челюсть", — сказал Фоули.

Это привело его к созданию собственной "железной челюсти" из кожи, которую он теперь использует при попытках побить рекорд.

