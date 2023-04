"Залізна щелепа": стоматолог для рекорду тягне зубами автомобіль вагою 907 кг (відео)

Майк Фоулі хоче протягнути зубами автомобіль на 30 метрів менш ніж за 18,13 секунди, щоб його ім'я вписали в Книгу рекордів Гіннеса.

Майк Фоулі, стоматолог із Флориди (США), вільний від роботи час витрачає на незвичайні тренування. Він хоче побити світовий рекорд за "найшвидшою 30-метровою тягою автомобіля". Про це розповідає The Insider.

Чоловік, який працює в клініці Friendly Smiles Dental Care у Тампі, опублікував у своєму Instagram відео, на якому він показує себе у дії. На початку цього року американець розповів газеті Tampa Bay Times, що він може протягнути свій автомобіль вагою 2000 фунтів (907 кг) на 30 метрів, але за 30 секунд, що не є бажаним результатом.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, у листопаді минулого року чоловік із Сирійської Арабської Республіки зміг протягнути автомобіль на таку ж дистанцію всього за 18,13 секунди, використовуючи лише свої зуби.

Фоулі розповів ABC Action News, що він з дитинства захоплювався колекціонуванням акулячих зубів. Його інтерес призвів до того, що він почав створювати такі речі, як акулячі протези, які були визнані журналом Ripley's Believe It Or Not.

Наразі він "розважається" своїм нинішнім хобі, на яке його надихнув акробатичний цирк, де артисти висять на трапеції, використовуючи загубник.

"Вони кусали цю шкіряну насадку і висіли на зубах, і це називалося "залізною щелепою", тому що для того, щоб це витримати, потрібна була сильна щелепа", — сказав Фоулі.

Це привело його до створення власної "залізної щелепи" зі шкіри, яку він тепер використовує під час спроб побити рекорд.

