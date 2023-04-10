"Мужчины любят мой запах": известная модель создала парфюм с собственным потом (фото)

Ванесса Моура привлекает внимание в социальных сетях тем, что продает духи, содержащие капельки ее естественного запаха тела. По словам модели, этот парфюм "привлекает мужчин".

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Ванесса Моура, 29-летняя модель из Бразилии, решила создать ароматические композиции с использованием своего собственного пота с целью привлечения мужского внимания. Об этом сообщает The Mirror.

В 2021 году девушка представила свой первый флакон парфюма. Она отметила, что заметила, как мужчины реагируют на естественный запах ее тела и решила использовать свой пот в качестве базы для создания аромата.

"Я хотела создать свой собственный аромат с нотками моего естественного запаха, который, по словам моего бывшего и моего нынешнего парня, является сексуальным и возбуждающим", — сказала модель.

В каждый флакон парфюма девушка добавляет восемь миллилитров своего пота. В дополнение к этому аромат содержит фруктовые ноты мандарина, бергамота и розового перца.

Ванесса утверждает, что этот аромат является "идеальным парфюмом для свиданий" Фото: коллаж Фокус

"В дополнение к фруктовым нотам мандаринового апельсина, бергамота и розового перца мои духи имеют особое, супер интимное прикосновение: мой пот. Это смесь страсти и тайны", — раскрыла свой секрет Моура.

Ванесса утверждает, что этот аромат является "идеальным парфюмом для свиданий", потому что ее кожа имеет сексуальный естественный аромат.

Поклонницы модели уже успели приобрести ее духи, и многие из них, как она утверждает, отметили, что аромат действительно привлекает противоположный пол. По словам девушки, одна из ее подписчиц уже через несколько дней получила приглашение на свидание от коллеги по работе.

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