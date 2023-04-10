"Чоловіки люблять мій запах": відома модель створила парфум зі своїм потом (фото)

Ванесса Моура привертає увагу у соціальних мережах тим, що продає парфуми, що містять крапельки її природного запаху тіла. За словами моделі, цей парфум "приваблює чоловіків".

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Ванесса Моура, 29-річна модель із Бразилії, вирішила створити ароматичні композиції з використанням свого власного поту з метою привернення чоловічої уваги. Про це повідомляє The Mirror.

У 2021 році дівчина представила свій перший флакон парфуму. Вона зазначила, що помітила, як чоловіки реагують на природний запах її тіла та вирішила використати свій піт як базу для створення аромату.

"Я хотіла створити свій власний аромат з нотками мого природного запаху, який, за словами мого колишнього та мого нинішнього хлопця, є сексуальним", — сказала модель.

У кожен флакон парфуму дівчина додає вісім мілілітрів свого поту. На додаток до цього аромат містить фруктові ноти мандарину, бергамоту та рожевого перцю.

Ванесса стверджує, що цей аромат є "ідеальним парфумом для побачень" Фото: колаж Фокус

"На додаток до фруктових нот мандаринового апельсина, бергамоту та рожевого перцю мої парфуми мають особливий, супер інтимний дотик: мій піт. Це суміш пристрасті й таємниці", — розкрила свій секрет Моура.

Ванесса стверджує, що цей аромат є "ідеальним парфумом для побачень", бо її шкіра має сексуальний природний аромат.

Шанувальники моделі вже встигли придбати її парфуми, і багато з них, як вона стверджує, зазначили, що аромат справді приваблює протилежну стать. За словами дівчини, одна з її підписниць уже за кілька днів отримала запрошення на побачення від колеги по роботі.

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