"Недовольны, что о них узнали": в Британии "застенчевых" призраков обвинили в пожаре (фото)

Охотники за привидениями из телешоу "Help! My House is Haunted" утверждают, что им удалось пообщаться с двумя духами по имени Генри и Элизабет. После того, как передача вышла в эфир, случился пожар, в котором местные жители обвинили призраков.

В Великобритании пару "расстроенных" призраков обвиняют в пожаре в ресторане The Pier House через несколько дней после того, как о них выпустили телепередачу. Об этом рассказывает The Mirror.

Роб Брэддик, владелец заведения, обнаружил, что 3 апреля загорелась сушилка для белья и пожар нанес ущерб на 25 000 фунтов стерлингов. Издание пишет, что ресторан находится по соседству с домом мужчины, в котором якобы живут призраки. Ранее его исследовали охотниками за привидениями для телешоу "Help! My House is Haunted", которое вышло в эфир за два дня до пожара.

В своей передаче любители паранормального утверждали, что в здании 19 века обитают духи Генри и Элизабет, которые общаются с ними, перекатывая шарики. Узнав о пожаре, местные жители обвинили призраков, заявив, что они, должно быть, "расстроились" из-за того, что Роб Брэддик позволил команде снимать внутри дома, что позволило всем узнать об их существовании.

3 апреля загорелась сушилка для белья и пожар нанес ущерб на 25 000 фунтов стерлингов Фото: The Mirror

Мужчина купил дом шесть лет назад и говорит, что, по слухам, там водятся привидения, поэтому, когда к нему обратились телевизионщики с предложением провести там съемки, он согласился. По его словам, в марте прошлого года они около недели снимали происходящее в доме на краю обрыва. Команда утверждает, что общались с двумя духами по имени Генри и Элизабет, дочерью строителя дома.

Команда телефизионного шоу утверждает, что общалась с двумя духами по имени Генри и Элизабет Фото: коллаж Фокус

Пожар в The Pier House был локализован пожарными. Но огонь успел нанести значительный ущерб. Владельцу пришлось заменить две сушильные машины, стиральную машину, множество оплавившихся предметов и удалить черную сажи. Ресторан был закрыт, но на следующий день снова открылся. Роб не верит, что в этом пожаре виноваты призраки.

