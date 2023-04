"Незадоволені, що про них дізналися": у Британії "сором'язливих" привидів звинуватили у пожежі (фото)

Мисливці за привидами з телешоу "Help! My House is Haunted" стверджують, що їм вдалося поспілкуватися з двома духами, на ім'я Генрі та Елізабет. Після того, як передача вийшла в ефір, сталася пожежа, в якій місцеві жителі звинуватили примар.

У Великій Британії пару "сором'язливих" привидів звинувачують у пожежі в ресторані The Pier House через кілька днів після того, як про них випустили телепередачу. Про це розповідає The Mirror.

Роб Бреддік, власник закладу, виявив, що 3 квітня спалахнула сушарка для білизни й пожежа завдала збитків на 25 000 фунтів стерлінгів. Видання пише, що ресторан знаходиться по сусідству з будинком чоловіка, в якому нібито мешкають привиди. Раніше його досліджували мисливцями за привидами для телешоу "Help! My House is Haunted", яке вийшло в ефір за два дні до пожежі.

У своїй передачі любителі паранормального стверджували, що в будівлі 19 століття мешкають духи Генрі та Елізабет, які спілкуються з ними, перекочуючи кульки. Дізнавшись про пожежу, місцеві жителі звинуватили примар, заявивши, що вони, мабуть, "засмутилися" через те, що Роб Бреддік дозволив команді знімати всередині будинку, що дозволило всім дізнатися про їхнє існування.

3 квітня спалахнула сушарка для білизни і пожежа завдала збитків на 25 000 фунтів стерлінгів Фото: brit

Чоловік купив будинок шість років тому і каже, що, за чутками, там водяться привиди, тому коли до нього звернулися телевізійники з пропозицією провести там зйомки, він погодився. За його словами, у березні минулого року вони близько тижня знімали те, що відбувається в будинку на краю урвища. Команда стверджує, що спілкувалися з двома духами, на ім'я Генрі та Елізабет, дочкою будівельника будинку.

Команда телефізичного шоу стверджує, що спілкувалася з двома духами, на ім'я Генрі та Елізабет Фото: колаж Фокус

Пожежу в The Pier House було локалізовано пожежниками. Але вогонь встиг завдати значної шкоди. Власнику довелося замінити дві сушильні машини, пральну машину, безліч предметів, що обгоріли, і видалити чорну сажі. Ресторан було закрито, але наступного дня він знову відкрився. Роб не вірить, що в цій пожежі винні привиди.

