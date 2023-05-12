"Держите руки подальше": в Турции обвинили РФ во вмешательстве в президентские выборы

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что россияне причастны к "монтажам, заговорам, дипфейкам и записям", которые были выявлены 10 мая.

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Кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что Российская Федерация вмешивается в процесс выборов в его стране. Об этом политик написал на своей странице в Twitter 10 мая.

"Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства", — заявил Кылычдароглу.

Турецкий политик также добавил, что по-прежнему выступает за сотрудничество и дружеские отношения с россиянами.

Кемаль Кылычдароглу обратился к россиянам

Отметим, что на момент написания публикации в РФ не отреагировали на заявление турецкого кандидата в президенты, однако в российском издании "Лента.ру" отметили, что несколькими днями ранее Реджеп Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видеозапись, на которой видно, как лидер курдских боевиков якобы призывает голосовать за Кылычдароглу.

Выборы в Турции: что произошло 10 мая

По данным издания Hürriyet Daily News, один из четырех кандидатов в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру выборов. Лидер партии "Родина" заявил, что против него развернули заговор, включающий публикацию фальшивого секс-видео с его участием 10 мая.

"Снимаю свою кандидатуру. Я делаю это для своей страны", — сказал Индже на пресс-конференции 11 мая в Стамбуле.

Политик раскритиковал полицию и прокуратуру за то, что они не предприняли никаких мер касательно заговоров и фейков, направленных против него. Он также назвал упомянутый видеоролик "подделкой".

По данным журналистов, вечером 10 мая Кемаль Кылычдароглу позвонил Мухарремк Индже, чтобы выразить свою поддержку и предложить вместе вести борьбу против организаторов заговора.

"У нас все еще есть место для него за нашим столом", — сказал Кылычдароглу об Индже.

Напомним, что 7 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел предвыборный митинг в Стамбуле, на который пришли около 1,7 миллиона человек. Выступая перед своими сторонниками, он сказал, что не позволит своему оппоненту Кемалю Кылычдароглу "разделить страну".

Мы также писали о том, что согласно опросу от 11 мая, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган теряет свои позиции среди народа и накануне президентских выборов, отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 5%.