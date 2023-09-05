Приводит к масштабным задержкам: в Латвии назвали причину осложнения поставок в Украину

По словам министра транспортной системы Латвии, ЕС необходимо инвестировать в данный логистический путь, чтобы ускорить доставку грузов в Украину из Европы.

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Некачественная транспортная инфраструктура между Латвией и Украиной приводит к задержкам в доставке грузов. Об этом заявил министр транспорта Латвии Янис Витенбергс, передает Delfi.

Как отметил латвийский чиновник, проблемы не ограничиваются только дорожной инфраструктурой, но также затрагивают железные дороги, порты и аэропорты.

В ходе общения с министрами стран-членов Евросоюза на круглом столе Виттенбергс подчеркнул важность инвестиций в транспортную инфраструктуру в регионе, отметив, что финансирование из европейских фондов является недостаточным.

"Мы договариваемся о совместной позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций", — сказал глава Минсообщения Латвии.

Кроме того, он подчеркнул, что была проведена значительная работа по улучшению инфраструктуры единой европейской транспортной сети.

Что известно про помощь Латвии Украине

Правительство Латвии 22 августа решило безвозмездно передать Украине 38 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие не только уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения (выше 1,5 промилле), но и конфискацию личных автомобилей пьяных водителей.

21 июня сообщалось, что Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов. Как отмечает латвийский премьер Кришьянис Кариньш, ранее его страна также предоставила ВСУ все свои ракеты Stinger.

Кроме того, Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП и не собирается останавливаться на достигнутом.