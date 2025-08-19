"Взяли более $350 млрд": Трамп оценил выгоду для США от соглашения о недрах с Украиной (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанное с Украиной соглашение о недрах дает Вашингтону выгоду, которая превышает расходы администрации его предшественника Джо Байдена на помощь Киеву. По его словам, Соединенные Штаты получат редкоземельных металлов более чем на 350 млрд долларов.

Об этом Трамп сказал в интервью по телефону в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что во время его каденции бесплатная передача оружия Украине прекратилась.

"Я ничего им не даю. С тех пор, как я в должности, мы не платим за оружие. Прежде всего я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден", — заявил американский президент.

Он также охарактеризовал Украину как "буфер между Россией и остальной Европой" и раскритиковал действия Байдена, назвав их "неразумными". Трамп добавил, что Киев был открыт к договоренностям, ведь обладает одними из самых ценных в мире залежей редкоземельных металлов.

"Мы взяли гораздо больше, чем 350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно. Мы это решили", — сказал он.

Соглашение о недрах

Как сообщал Фокус, 1 мая 2025 года Украина и США подписали соглашение в сфере добычи полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, который будет финансироваться за счет разработки новых украинских месторождений. Текст документа был опубликован на сайтах Кабинета министров и Белого дома.

Верховная Рада Украины 8 мая ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. За ратификацию соглашения проголосовали 338 народных депутатов.

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения. Документ содержит перечень из 57 полезных ископаемых, среди которых не только редкоземельные металлы, но и нефть и газ. Управление фондом будет осуществляться совместно украинской и американской сторонами на паритетных началах.

Фонд будет наполняться в соотношении 50 на 50. США смогут засчитывать новую военную помощь как свой вклад, но уже оказанная поддержка в это не входит. Средства фонда в течение первых десяти лет разрешено использовать исключительно для инвестиций в Украину без возможности их вывода.

Как сообщал Фокус, в мае ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации сделки по ископаемым.

Фокус также писал, что разработка месторождений в рамках соглашения по недрам между Украиной и США начнется не раньше 2040 года. СМИ сообщают, что около 10 лет уйдет только на поиск месторождений.