"Взяли більш як $350 млрд": Трамп оцінив вигоду для США від угоди про надра з Україною (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписана з Україною угода про надра дає Вашингтону вигоду, яка перевищує витрати адміністрації його попередника Джо Байдена на допомогу Києву. За його словами, Сполучені Штати отримають рідкісноземельних металів більш ніж на 350 млрд доларів.

Про це Трамп сказав у інтерв'ю телефоном в ефірі телеканалу Fox News, наголосивши, що під час його каденції безоплатна передача зброї Україні припинилася.

"Я нічого їм не даю. Відтоді, як я на посаді, ми не платимо за зброю. Передусім я домовився про отримання рідкісноземельних металів. Це набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів, які віддав Байден", – заявив американський президент.

Він також схарактеризував Україну як "буфер між Росією та рештою Європи" та розкритикував дії Байдена, назвавши їх "нерозумними". Трамп додав, що Київ був відкритий до домовленостей, адже володіє одними з найцінніших у світі покладів рідкісноземельних металів.

"Ми взяли набагато більше, ніж 350 мільярдів, і вони поставилися до цього чудово. Ми це вирішили", – сказав він.

Угода про надра

Як повідомляв Фокус, 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду у сфері видобутку корисних копалин. Вона передбачає створення спільного інвестиційного фонду, який фінансуватиметься коштом розробки нових українських родовищ. Текст документа був опублікований на сайтах Кабінету міністрів та Білого дому.

Верховна Рада України 8 травня ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини. За ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів.

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди. Документ містить перелік із 57 корисних копалин, серед яких не лише рідкісноземельні метали, а й нафта та газ. Управління фондом здійснюватиметься спільно українською та американською сторонами на паритетних засадах.

Фонд наповнюватиметься у співвідношенні 50 на 50. США зможуть зараховувати нову військову допомогу як свій внесок, але вже надана підтримка до цього не входить. Кошти фонду протягом перших десяти років дозволено використовувати виключно для інвестицій в Україну без можливості їхнього виведення.

Як повідомляв Фокус, у травні ВР підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по копалинах.

Фокус також писав, що розробка родовищ у рамках угоди щодо надр між Україною і США почнеться не раніше 2040 року. ЗМІ повідомляють, що близько 10 років піде тільки на пошук родовищ.