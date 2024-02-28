Встречал восход солнца: турист вместе со своим джипом случайно сорвался со скалы в океан (видео)

Несколько рыбаков, которые разбили палаточный городок на ночь неподалеку, стали свидетелями несчастного случая.

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27-летний канадец чудом уцелел после того, как автомобиль, который он арендовал, чтобы встретить восход солнца, сорвался со скалы на Гавайях и упал в Тихий океан. Инцидент произошел 25 февраля около 3:30 утра по местному времени на южном побережье Большого Острова в районе популярного места для дайвинга под названием South Point. Об этом пишет издание The New York Post.

По словам очевидцев, водитель ехал на джипе по дороге с ограниченным доступом, когда вдруг машина сорвалась со скалы и перевернулась вверх дном, застряв на прибрежных скалах. К счастью, канадец смог выбраться из салона, но сразу упал в воду и его быстро унесло течением.

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Несколько местных рыбаков, которые разбили палаточный городок на ночь неподалеку, стали свидетелями несчастного случая.

"Сторону водителя заклинило камнем, поэтому он не мог выбраться. Висел прямо над водой вверх ногами и, наверное, даже не подозревал, что под ним вода. В какой-то момент тот человек открыл дверь и упал прямо в воду", — рассказывает один из очевидцев.

Рыбаки немедленно позвонили в службу спасения 911.

Водитель ехал на джипе по дороге с ограниченным доступом, когда вдруг машина сорвалась со скалы и перевернулась вверх дном. Фото: Instagram

"Он плыл на спине в 80 футах от берега, мы помогли потерпевшему добраться до безопасного места", — рассказал начальник местной пожарной службы Казуо Тодд.

Туриста доставили в больницу с незначительными травмами лица, царапинами и легким переохлаждением.

По данным полиции, водители на арендованных автомобилях не имеют права ездить по этому участку грунтовых дорог на склоне скалы из-за плохих условий и ограниченного пространства для маневра.

Напомним, ранее Фокус писал, как водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Пользователи социальных сетей спорят в комментариях, кто на самом деле виноват в случившемся.

Кроме того, мы рассказывали, как 14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками. Австралийка Иззи Миллер случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя.