Зустрічав схід сонця: турист разом зі своїм джипом випадково зірвався зі скелі в океан (відео)

Декілька рибалок, які розбили наметове містечко на ніч неподалік, стали свідками нещасного випадку.

Related video

27-річний канадець дивом уцілів після того, як автомобіль, який він орендував, щоб зустріти схід сонця, зірвався зі скелі на Гаваях і впав у Тихий океан. Інцидент стався 25 лютого близько 3:30 ранку за місцевим часом на південному узбережжі Великого Острова у районі популярного місця для дайвінгу під назвою South Point. Про це пише видання The New York Post.

За словами очевидців, водій їхав джипом дорогою з обмеженим доступом, коли раптом машина зірвалась зі скелі й перекинулась догори дном, застрягши на прибережних скелях. На щастя, канадець зміг вибратися з салону, але відразу впав у воду і його швидко віднесло течією.

Важливо

"Думала, що це шнурок": жінка знайшла у своїй машині велику змію (відео)

Декілька місцевих рибалок, які розбили наметове містечко на ніч неподалік, стали свідками нещасного випадку.

"Сторону водія заклинило каменем, тож він не міг вибратися. Висів прямо над водою догори дриґом і, напевно, навіть не підозрював, що під ним вода. У якийсь момент той чоловік відкрив двері й впав прямо у воду", – розповідає один з очевидців.

Рибалки негайно зателефонували до служби порятунку 911.

Водій їхав джипом дорогою з обмеженим доступом, коли раптом машина зірвалась зі скелі й перекинулась догори дном. Фото: Instagram

"Він плив на спині за 80 футів від берега, ми допомогли потерпілому дістатись безпечного місця", – розповів начальник місцевої пожежної служби Казуо Тодд.

Туриста доставили до лікарні з незначними травмами обличчя, подряпинами та легким переохолодженням.

За даними поліції, водії на орендованих автомобілях не мають права їздити тією ділянкою ґрунтових доріг на схилі скелі через погані дорожні умови та обмежений простір для маневру.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.

Крім того, ми розповідали, як 14-річна дівчинка сіла за кермо і зупинила неконтрольований автобус з учнями. Австралійка Іззі Міллер випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія.