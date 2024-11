Песик вылетел из окна 12-этажного дома: как ему удалось выжить без травм (фото)

Колумбийская семья пережила момент отчаяния, обнаружив, что их домашний любимец бесследно исчез из квартиры.

Померанскому шпицу, которого зовут Пэрис, повезло остаться в живых после падения из окна 12-го этажа многоквартирного дома в городе Кали (Колумбия). Животное приземлилось на крышу соседнего здания и чудом не получило никаких травм, пишет издание Need To Know.

Сообщается, что во вторник, 19 ноября, колумбийская семья пережила момент отчаяния, обнаружив, что их домашний любимец бесследно исчез из квартиры на 12-м этаже. Когда поиски не дали результата, они взглянули в окно и увидели на крыше соседнего дома отверстие с силуэтом собачки.

Владельцы увидели на крыше соседнего дома отверстие с силуэтом собачки Фото: Need to Know

Использовав бинокль, хозяева разглядели своего песика сквозь небольшую дыру в жестяном перекрытии. Помещение, где был Пэрис, оказалось запертым, поэтому им пришлось немедленно вызвать местную пожарную службу. На удивление, собаку нашли живой и здоровой — даже без единой царапины.

До сих пор непонятно, как Пэрис выпал с 12-го этажа своего дома, учитывая, что его владельцы всегда закрывают окна. Однако еще большей загадкой остается то, как шпицу удалось выжить при этих обстоятельствах. Ветеринар, который проверял животное на наличие травм, не мог поверить своим глазам.

Вероятно, металлическая крыша, сквозь которую провалился Пэрис, и его пушистая шерсть смягчили падение. Впрочем, даже в таком случае он должен был бы травмироваться. После спасения домашний любимец находится под наблюдением врачей и, похоже, абсолютно здоров.

После спасения домашний любимец находится под наблюдением врачей Фото: Need to Know

