Песик вилетів з вікна 12-поверхового будинку: як йому вдалось вижити без жодних травм (фото)

Колумбійська сім'я пережила мить відчаю, виявивши, що їхній домашній улюбленець безслідно зник з квартири.

Померанському шпіцу, якого звуть Періс, пощастило залишитися живим після падіння з вікна 12-го поверху багатоквартирного будинку в містечку Калі (Колумбія). Тварина приземлилась на дах сусідньої споруди й дивом не отримала жодних травм, пише видання Need To Know.

Повідомляється, що у вівторок, 19 листопада, колумбійська сім'я пережила мить відчаю, виявивши, що їхній домашній улюбленець безслідно зник з квартири на 12-му поверсі. Коли пошуки не дали результату, вони глянули у вікно й побачили на даху сусіднього будинку отвір з силуетом песика.

Власники побачили на даху сусіднього будинку отвір з силуетом песика Фото: Need to Know

Використавши бінокль, господарі розгледіли свого песика крізь невелику дірку в бляшаному перекритті. Приміщення, де був Періс, виявилось замкненим, тож їм довелось негайно викликати місцеву пожежну службу. На диво, собаку знайшли живим та здоровим — навіть без жодної подряпини.

Досі незрозуміло, як Періс випав з 12-го поверху свого будинку, враховуючи, що його власники завжди закривають вікна. Однак ще більшою загадкою залишається те, як шпіцу вдалось вижити за цих обставин. Ветеринар, який перевіряв тварину на наявність травм, не міг повірити своїм очам.

Ймовірно, що металевий дах, крізь який провалився Періс, і його пухнаста шерсть пом'якшили падіння. Втім, навіть у такому випадку він мав би травмуватися. Після порятунку домашній улюбленець перебуває під наглядом лікарів і, схоже, абсолютно здоровий.

Після порятунку домашній улюбленець перебуває під наглядом лікарів Фото: Need to Know

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

Крім того, вірний пес, який упродовж двох років лежав біля могили господині, зустрів нового чуйного хазяїна, який врятував йому життя та вилікував від важких хронічних захворювань. Ця зворушлива історія швидко розлетілась в соціальних мережах.