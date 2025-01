Мужчина проходил 27 км в день в течение недели: как изменилось его тело (фото)

Джек Мэсси Уэлш задокументировал свой опыт на видео, которое собрало более 1,5 миллиона просмотров. Мужчина подробно описал свои ощущения и изменения в организме за этот период.

Related video

Британец Джек Мэсси Уэлш провел интересный эксперимент: он в течение недели проходил ежедневно 27 км. В общем мужчине удалось сделать 250 000 шагов. О его результатах пишет таблоид The Mirror.

Джек проходил за день в десять раз больше, чем среднестатистический человек (3000-4000 шагов), и втрое больше рекомендованных специалистами 10 тысяч. За это время экспериментатор заметил, как "уменьшился" жир на его животе, а также на руках, и в то же время укрепились мышцы ног.

Результат эксперимента

Уэлш задокументировал свой опыт на видео, которое собрало более 1,5 миллиона просмотров. Подробно описывая свои ощущения, он признался, что после этого "марафона" у него сильно болели ноги, отекли лодыжки и почернел ноготь на ноге. Впрочем, он отметил, что это того стоило.

Джек показал результаты эксперимента Фото: YouTube

"Кажется, стал уже, если сравнивать с тем, когда я только начинал. Возможно, я потерял немного мышечной массы? Рекомендую ли проходить 250 тысяч шагов за неделю? Абсолютно нет. Мои суставы просто не выдержат. Прошло два дня, а я все еще жду, когда отек вокруг лодыжек уменьшится", — прокомментировал он, сравнивая свои фотографии до и после.

Мужчина за неделю сбросил 0,9 кг. Его руки и туловище уменьшились, а бедра выросли на 0,5 см.

Мнение специалиста

Терапевт Дипали Мисра-Шарп говорит, что такое количество шагов не рекомендовано для всех.

"Если проходить 250 тысяч шагов в неделю, то есть около 37 тысяч в день, то это достаточно экстремальная нагрузка. Это подходит только тем, кто имеет хорошую физическую подготовку. Риски, скорее всего, перевесят потенциальные преимущества при таком подсчете", — пояснила она.

Напомним, ранее Фокус писал об американской блогерше Робин Лейрд, которая 30 дней подряд проходила по 20 тысяч шагов и рассказала на своем YouTube-канале The Science of Self Care, какие трансформации с ее организмом произошли за это время.

Кроме того, ученые доказали, что ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.